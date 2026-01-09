మరో వీకెండ్ వచ్చేసింది. ఈసారి థియేటర్లలోకి 'రాజాసాబ్' మూవీతో ప్రభాస్ వచ్చాడు. కాకపోతే ఈ చిత్రానికి మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. అభిమానులైతే హ్యాపీగా లేరు. మరోవైపు ఓటీటీల్లోనూ బోలెడన్ని కొత్త సినిమాలు వచ్చేశాయి. వీటిలో తెలుగు స్ట్రెయిట్ చిత్రాలు కూడా చాలానే ఉన్నాయి. ఏకంగా 28 వరకు మూవీస్, వెబ్ సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్లోకి వచ్చాయి.
ఓటీటీల్లోకి సినిమాల విషయానికొస్తే.. అఖండ 2, అయలాన్, జిగ్రీస్, అందెల రవమిది, అంగమ్మళ్, వెపన్స్, మాస్క్ చిత్రాలు ఉన్నంతలో ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. మిగతా వాటి సంగతి ఏంటనేది తెలియాల్సి ఉంది. మరి ఏ ఓటీటీలో ఏ మూవీ అందుబాటులోకి వచ్చిందనేది చూద్దాం.
ఈ వీకెండ్ ఓటీటీల్లోకి సినిమాల లిస్ట్ (జనవరి 09)
అమెజాన్ ప్రైమ్
అందెల రవమిది - తెలుగు సినిమా
ఉడాల - కన్నడ మూవీ
జిగ్రీస్ - తెలుగు సినిమా
బిన్నీ అండ్ ఫ్యామిలీ - హిందీ మూవీ
వాచ్ బోర్డ్ - ఇంగ్లీష్ సినిమా
సందీప్ భయ్యా సీజన్ 1 - హిందీ సిరీస్
నెట్ఫ్లిక్స్
అఖండ 2 - తెలుగు సినిమా
దే దే ప్యార్ దే 2 - హిందీ మూవీ
ఆల్ఫా మేల్స్ సీజన్ 4 - ఇంగ్లీష్ సిరీస్
పప్పరాజీ కింగ్ - ఇటాలియన్ సిరీస్
పీపుల్ వుయ్ మెట్ ఆన్ వెకేషన్ - ఇంగ్లీష్ మూవీ
హిజ్ & హెర్స్ - తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్
పీ77 - తగలాగ్ సినిమా
ద రూకీ సీజన్ 7 - ఇంగ్లీష్ సిరీస్
షిబోయుగీ - జపనీస్ సిరీస్
హాట్స్టార్
గర్ల్ టేకెన్ - ఇంగ్లీష్ సిరీస్
హర్లెన్ కోబెన్స్ ఫైనల్ ట్విస్ట్ - ఇంగ్లీష్ సిరీస్
వెపన్స్ - తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ
విల్ ట్రెంట్ సీజన్ 4 - ఇంగ్లీష్ సిరీస్
సన్ నెక్స్ట్
అంగమ్మళ్ - తమిళ సినిమా
రాధేయ - కన్నడ మూవీ
సైలెంట్ స్క్రీమ్స్ - తెలుగు డాక్యుమెంటరీ
ఆహా
అయలాన్ - తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ
సోనీ లివ్
ఫ్రీడమ్ ఎట్ మిడ్ నైట్ సీజన్ 2 - తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్
జీ5
మాస్క్ - తమిళ సినిమా
లయన్స్ గేట్ ప్లే
ద థింగ్ విత్ ఫీదర్స్ - ఇంగ్లీష్ మూవీ
మనోరమ మ్యాక్స్
పెనగలిలా - మలయాళ సినిమా
ఆపిల్ టీవీ ప్లస్
ద ట్రావెలర్స్ - ఇంగ్లీష్ మూవీ
