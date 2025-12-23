 'రాజుగారి పెళ్లిరో'.. వెడ్డింగ్ సాంగ్‌ ప్రోమో వచ్చేసింది | Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Latest somng Promo Out now | Sakshi
Anaganaga Oka Raju Movie: 'రాజుగారి పెళ్లిరో'.. వెడ్డింగ్ సాంగ్‌ ప్రోమో వచ్చేసింది

Dec 23 2025

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Latest somng Promo Out now

టాలీవుడ్ హీరో నవీన్‌ పొలిశెట్టి సంక్రాంతి బరిలో నిలిచాడు. ఆయన హీరోగా వస్తోన్న ఫుల్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌ అనగనగా ఒక రాజు. ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. రిలీజ్‌ తేదీ దగ్గర పడడంతో ప్రమోషన్స్ జోరు పెంచారు మేకర్స్. ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఓ సాంగ్ ప్రోమోను రిలీజ్ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని మారి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించారు.

తాజాగా రిలీజైన రాజు గారి పెళ్లిరో అంటూ సాగే పాట ప్రోమో మ్యూజిక్ లవర్స్‌ను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ ఫుల్ సాంగ్‌ను డిసెంబర్ 26న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. కాగా.. ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌లో సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఇప్పటికే చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ మూవీకి మిక్కీ జె మేయర్ సంగీతమందిస్తున్నారు. 

