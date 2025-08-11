 'జడలు ముట్టుకుంటే వాడు సర్రుమంటాడు'.. ది ప్యారడైజ్‌ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌ వీడియో! | Natural Star Nani The Paradise Movie Action Sequence Video Goes Viral | Sakshi
The Paradise Movie: 'జైల్లో నాని యాక్షన్ సీక్వెన్స్'.. వీడియో చూశారా?

Aug 11 2025 6:11 PM | Updated on Aug 11 2025 6:34 PM

Natural Star Nani The Paradise Movie Action Sequence Video Goes Viral

నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా వస్తోన్న మాస్యాక్షన్థ్రిల్లర్‌ 'ది ప్యారడైజ్'. దసరాతో బ్లాక్బస్టర్ హిట్ కొట్టిన శ్రీకాంత్ ఓదెల సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇటీవలే నాని ఫస్ట్లుక్పోస్టర్ను మేకర్స్ రివీల్ చేశారు. పోస్టర్లో ఇంతకు ముందెన్నడు కనిపించని విధంగా రెండు జడలతో కనిపించారు. పోస్టర్సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెంచేసింది. డిఫరెంట్ లుక్లో నాని కనిపించడంతో అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

ఫుల్ మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రాబోతున్న చిత్రంలోని యాక్షన్సీక్వెన్స్ వీడియోను పంచుకున్నారు మేకర్స్. సీక్వెన్స్ను జైల్లో తెరెకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ఫైట్ సీక్వెన్స్లో నాని డిప్స్కొడుతూ కనిపించారు. 'వాడి జడల్ని ముట్టుకుంటే వాడు సర్రుమంటాడు' అనే డైలాగ్ఆడియన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ది స్పార్క్ ఆఫ్ ప్యారడైత్ పేరుతో సీక్వెన్స్ రాప్ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.

అయితే చిత్రంలో నాని సరసన డ్రాగన్ బ్యూటీ కయాదు లోహర్హీరోయిన్గా కనిపించనుందని టాక్. మూవీలో బాలీవుడ్ నటుడు రాఘవ్ జుయెల్ విలన్ పాత్ర పోషిస్తున్నారు. చిత్రాన్ని ఎనిమిది భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది మార్చి 26న థియేటర్లలోకి రానుంది.

