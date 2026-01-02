 కల్యాణి కంటే ముందు ఆ హీరోయిన్‌కు 'లోక' ఆఫర్‌! | Was Parvathy Thiruvothu First Choice in Lokah Movie, Here is the Answer | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'లోక' ఫస్ట్‌ ఛాయిస్‌ మీరేనా? పార్వతి ఆన్సరిదే!

Jan 2 2026 4:52 PM | Updated on Jan 2 2026 5:07 PM

Was Parvathy Thiruvothu First Choice in Lokah Movie, Here is the Answer

మలయాళ ఇండస్ట్రీని షేక్‌ చేసిన చిత్రం లోక. కల్యాణి ప్రియదర్శి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సూపర్‌ ఉమెన్‌ చిత్రం లోక. డామినిక్‌ అరుణ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ కొత్త లోక: చాప్టర్‌ 1 పేరిట తెలుగులో విడుదలైంది. ఈ సినిమాకు దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ నిర్మాతగా వ్యవహరించాడు. 2025 ఆగస్టులో రిలీజైన ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. అయితే ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ కంటే ముందు పార్వతి తిరువోతును సంప్రదించినట్లు ఓ రూమర్‌ ఉంది.

హీరోయిన్‌ అసహనం
తాజాగా ఈ రూమర్‌పై పార్వతి సీరియస్‌ అయింది. ఆమె ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం ప్రతమదృష్ట్య కుట్టకర్‌. ఈ సినిమా టైటిల్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌కు పార్వతి హాజరైంది. ఈ సందర్భంగా ఆమెకు లోక సినిమా ఆఫర్‌ వచ్చిందా? అన్న ప్రశ్న ఎదురైంది. దానికామె స్పందిస్తూ.. ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడగడం అనవసరం. మీరు ఇలాంటివి చాలా వింటుంటారు. మీకు నచ్చింది వినుకోండి అని బదులిచ్చింది.

చదవండి: మూడో భార్యగా వస్తావా? నెలకు రూ.11 లక్షలిస్తా: నటికి బంపరాఫర్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కొడుకుతో ట్రిప్ వేసిన వరుణ్ తేజ్-లావణ్య (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌ : ఈ గుహలో ఉన్న లక్ష్మీ నరసింహ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

కొత్త ఏడాది జోష్‌..జనసంద్రమైన విశాఖ బీచ్ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’HD మూవీ స్టిల్స్‌
photo 5

కొత్త ఏడాది వేడుకలు.. తన ఉద్యోగులతో జరుపుకున్న అల్లు అర్జున్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
AP Police Failed Miserably Home Minister Vangalapudi Anitha Failed 1
Video_icon

చంద్రబాబు నివాసమున్న జిల్లాలోనే మహిళలపై పెరిగిన 11 శాతం నేరాలు
Big Scam Revealed in Amaravati Zone 8 Land Pooling Layout Tenders 2
Video_icon

ఇంజనీరింగ్ నిపుణులే షాక్ అయ్యేలా అమరావతిలో భారీ దోపిడీ
Cyber ​Criminals Stole 1 Crore 23 Lakhs from Retired Bank Employee in Addanki 3
Video_icon

AP: సైబర్ దొంగలు కోటి 23 లక్షలు కొట్టేశారు
Perni Nani On Balakrishna Assembly Comments Pawan Kalyan 4
Video_icon

Perni Nani: చిరంజీవి పెట్టిన బిక్ష
Anganwadi Coordinator Vengamamba Allegations on TDP MLA Kakarla Suresh 5
Video_icon

నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి MLA కాకర్లపై TDP మహిళా నేత సంచలన వ్యాఖ్యలు
Advertisement
 