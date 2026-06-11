సందర్భం ఏదైనా సరే తన తీరు ఇంతే అనే హీరోల్లో బాలయ్య ముందుంటారు. గతంలో చాలాసార్లు తన కోపంతో ఎంతోమంది అభిమానులపై చేయి చేసుకున్నారు. అలా వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచారు. తాజాగా మరోసారి తన దురుసు ప్రవర్తన చూపించారు. బాలయ్య బర్త్ డే వేడుకలకు వచ్చిన అభిమానులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
జూన్ 10న బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని బసవతారకం ఆస్పత్రిలో ఫొటో సెషన్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అభిమానులంతా సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీపడ్డారు. అదే సమయంలో కొందరు అభిమానులు ఒక్కసారిగా ముందుకు రావడంతో బాలకృష్ణ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇక్కడి నుంచి వెనక్కి వెళ్లండి అంటూ అభిమానులపై దురుసుగా ప్రవర్తించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది. ఇది చూసిన నెటిజన్స్ బాలయ్య ఇక మారడా? అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.
కోపంతో ఊగిపోయిన బాలయ్య
నందమూరి బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని బసవతారకం ఆస్పత్రిలో జరిగిన ఫొటో సెషన్లో స్వల్ప తోపులాట జరిగింది. కొందరు అభిమానులు ఒక్కసారిగా ముందుకు రావడంతో బాలకృష్ణ తీవ్ర అసహనానికి లోనయ్యారు. "వెనక్కి వెళ్లండి" అంటూ వారిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.… pic.twitter.com/BlBT0gWpSQ
— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) June 11, 2026