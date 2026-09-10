వృషకర్మ ఫిక్స్‌

నాగ చైతన్య హీరోగా కార్తీక్ దండు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ‘వృషకర్మ’ విడుదల తేదీ ఖరారైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిసెంబర్ 4న ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించి, కొత్త పోస్టర్ని రిలీజ్ చేసింది యూనిట్. బాపినీడు సమర్పణలో బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్, సుకుమార్ .బి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
‘‘మైథాలజీ, మిస్టరీ, థ్రిల్లర్ అంశాలతో ఎవరూ టచ్ చేయని ఒక సరికొత్త నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నాం. ఈ చిత్రంలో నాగ చైతన్య వైవిధ్యమైన పాత్రలో కనిపిస్తారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ చివరి దశలో ఉంది’’ అని యూనిట్ పేర్కొంది. ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్గా, స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవ విలన్గా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంగీతం: అజనీష్ లోక్నాథ్, కెమెరా: రాగుల్ హెరియన్.