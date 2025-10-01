 శశిరేఖగా నయనతార.. దసరాకు మరో సర్‌ప్రైజ్‌! | Mana Shankara Vara Prasad Garu: Nayanthara Poster Released | Sakshi
మన శంకరవరప్రసాద్‌ గారు: శశిరేఖ అందాన్ని చూశారా?

Oct 1 2025 11:51 AM | Updated on Oct 1 2025 11:57 AM

Mana Shankara Vara Prasad Garu: Nayanthara Poster Released

మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి కొణిదెల హీరోగా నటిస్తున్న లేటెస్ట్‌ మూవీ మన శంకరవరప్రసాద్‌గారు (Mana Shankara Vara Prasad Garu Movie). సక్సెస్‌ఫుల్‌ డైరెక్టర్‌ అనిల్‌ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో నయనతార (Nayanthara) కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఈ మధ్యే చిరు-నయనతార కాంబినేషన్‌లో ఓ సాంగ్‌ షూటింగ్‌ కూడా పూర్తయింది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి నయనతార ఫస్ట్‌లుక్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. ఆమె పాత్ర పేరును శశిరేఖగా పరిచయం చేశారు. 

దసరాకు సర్‌ప్రైజ్‌
పసుపురంగు చీరలో, కొప్పున పూలెట్టుకుని, చేతిలో ఓ గొడుగు పట్టుకుని ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతోంది నయన్‌. రేపు (అక్టోబర్‌ 2న) దసరా కానుకగా ఓ సర్‌ప్రైజ్‌ ఉంటుందన్నారు. అంటే మూవీ నుంచి ఏదైనా గ్లింప్స్‌ విడుదల చేసే అవకాశం ఉండొచ్చన్నమాట! ఇక ఈ చిత్రాన్ని అర్చన సమర్పణలో సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 2026 సంక్రాంతికి విడుదలవుతోంది.

 

