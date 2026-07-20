టాలీవుడ్ హీరో మహేశ్ బాబు ముద్దుల కూతురు సితార.. 14వ పుట్టినరోజుని సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. ఈ క్రమంలోనే మహేశ్ ఓ స్పెషల్ ఫొటో పంచుకుని ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టాడు. ఇప్పుడిది అభిమానులని ఆకట్టుకుంటోంది. సోషల్ మీడియాలో ఈ పిక్ వైరల్ అవుతోంది.
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'నువ్వు ఎంత ఎదిగినా సరే ఎప్పటికీ నా లిటిల్ స్టార్వే. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు సితార. రాబోయే ఏడాది అద్భుతంగా ఉండాలని అనుకుంటున్నా. నిన్ను ఎప్పటికీ ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను' అని మహేశ్ బాబు, సితార గురించి రాసుకొచ్చాడు.
మహేశ్ బాబుతో పాటు తల్లి నమ్రత, అన్నయ్య గౌతమ్ కూడా సితారకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. ఆ ఫొటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పెద్దయ్యాక హీరోయిన్ అవుతానని చాన్నాళ్ల క్రితమే చెప్పిన సితార.. అందుకు తగ్గట్లే యాక్టింగ్, డ్యాన్స్ నేర్చుకునే పనిలో ఉంది. ఇప్పటికే సాంగ్స్, యాడ్ షూట్స్ చేసింది.
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Forever my little star... no matter how much you grow. ❤️❤️❤️
Happy 14 Sitara!!! ❤️❤️❤️ Have the most amazing year ahead….
Love you always ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/FnEldmotTV
— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) July 20, 2026