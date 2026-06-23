‘‘ట్రాన్స్ జెండర్స్ విషయంలో ఉన్న వివక్ష తొలగిపోవాలని, వారికీ సమానత్వం ఉండాలని చెప్పేందుకు ‘ఎల్జీబీటీ– ఎ లీగల్ బాటిల్’ మూవీ తీశాను. మా సినిమా ప్రదర్శితమవుతున్న అన్ని థియేటర్స్లో మంచి స్పందన రావడం సంతోషంగా ఉంది. ఈ చిత్రం ద్వారా సమాజంలో ఒక మంచి మార్పునకు అడుగుపడాలని కోరుకుంటున్నా’’ అని డైరెక్టర్ పి.సునీల్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు.
ఎల్బీ శ్రీరామ్, ఎస్తేర్, ఆనంద చక్రపాణి, హిమ రాథోడ్, చంద్రముఖి, లైలా ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన చిత్రం ‘ఎల్జీబీటీ– ఎ లీగల్ బాటిల్’. శ్రావ్య ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై పి.సునీల్ కుమార్ రెడ్డి రచన, దర్శకత్వం, నిర్మాణంలో రూపొందిన ఈ మూవీ ఈ నెల 19న విడుదల అయింది. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం నిర్వహించిన సక్సెస్ మీట్లో నటుడు ఎల్బీ శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ–‘‘నా కెరీర్లో ‘అమ్మో ఒకటో తారీఖు’ చిత్రం ఎలా గుర్తుండిపోయిందో ఈ ‘ఎల్జీబీటీ– ఎ లీగల్ బాటిల్’ సినిమా కూడా అలాగే గుర్తుండిపోతుంది’’ అని చెప్పారు.
కాగా గే, ట్రాన్స్ జెండర్స్కు అండగా నిలుస్తున్న సేవా సంస్థల నిర్వాహకులను ఈ సందర్భంగా సత్కరించారు. తెలంగాణ స్టేట్ ట్రాన్స్ జెండర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ లైలా, నటుడు ఆనంద చక్రపాణి, గే కమ్యూనిస్ట్ యాక్టివిస్ట్ విష్ణు, ట్రాన్స్ జెండర్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యాక్టివిస్ట్ హిమ రాథోడ్ మాట్లాడారు.