 ట్రాన్స్‌ జెండర్స్‌పై వివక్ష తొలగిపోవాలి, అందుకే మూవీ తీశా | LGBTQ A Legal Battle Movie Success Meet Highlights | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ట్రాన్స్‌ ట్రాన్స్‌ జెండర్స్‌పై వివక్ష తొలగిపోవాలి, అందుకే మూవీ తీశా : పి.సునీల్‌ కుమార్‌ రెడ్డి

Jun 23 2026 11:52 AM | Updated on Jun 23 2026 11:58 AM

LGBTQ A Legal Battle Movie Success Meet Highlights

‘‘ట్రాన్స్‌ జెండర్స్‌ విషయంలో ఉన్న వివక్ష తొలగిపోవాలని, వారికీ సమానత్వం ఉండాలని చెప్పేందుకు ‘ఎల్‌జీబీటీ– ఎ లీగల్‌ బాటిల్‌’ మూవీ తీశాను. మా సినిమా ప్రదర్శితమవుతున్న అన్ని థియేటర్స్‌లో మంచి స్పందన రావడం సంతోషంగా ఉంది. ఈ చిత్రం ద్వారా సమాజంలో ఒక మంచి మార్పునకు అడుగుపడాలని కోరుకుంటున్నా’’ అని డైరెక్టర్‌ పి.సునీల్‌ కుమార్‌ రెడ్డి తెలిపారు. 

ఎల్‌బీ శ్రీరామ్, ఎస్తేర్, ఆనంద చక్రపాణి, హిమ రాథోడ్, చంద్రముఖి, లైలా ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన చిత్రం ‘ఎల్‌జీబీటీ– ఎ లీగల్‌ బాటిల్‌’. శ్రావ్య ఫిల్మ్స్‌ బ్యానర్‌పై పి.సునీల్‌ కుమార్‌ రెడ్డి రచన, దర్శకత్వం, నిర్మాణంలో రూపొందిన ఈ మూవీ ఈ నెల 19న విడుదల అయింది. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం నిర్వహించిన  సక్సెస్‌ మీట్‌లో నటుడు ఎల్‌బీ శ్రీరామ్‌ మాట్లాడుతూ–‘‘నా కెరీర్‌లో ‘అమ్మో ఒకటో తారీఖు’ చిత్రం ఎలా గుర్తుండిపోయిందో ఈ ‘ఎల్‌జీబీటీ–   ఎ లీగల్‌ బాటిల్‌’ సినిమా కూడా అలాగే గుర్తుండిపోతుంది’’ అని చెప్పారు. 

కాగా గే, ట్రాన్స్‌ జెండర్స్‌కు అండగా నిలుస్తున్న సేవా సంస్థల నిర్వాహకులను ఈ సందర్భంగా సత్కరించారు. తెలంగాణ స్టేట్‌ ట్రాన్స్‌ జెండర్స్‌ అసోసియేషన్‌ ప్రెసిడెంట్‌ లైలా, నటుడు ఆనంద చక్రపాణి, గే కమ్యూనిస్ట్‌ యాక్టివిస్ట్‌ విష్ణు, ట్రాన్స్‌ జెండర్స్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ యాక్టివిస్ట్‌ హిమ రాథోడ్‌ మాట్లాడారు.  

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

లేటు వయసులోనూ మరింత అందంగా హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

నాగదుర్గ.. యూట్యూబ్ సాంగ్స్ నుంచి హీరోయిన్ ఛాన్స్‌ల వరకు (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ : అర్ధనారీశ్వరం..అద్భుతం (ఫొటోలు)
photo 4

వైష్ణవిని పెళ్లి చేసుకున్న 'బిగ్‌బాస్' షణ్ముఖ్ జస్వంత్ (ఫొటోలు)
photo 5

విశాఖపట్నం : వల నిండింది.. పంట పండింది (ఫొటోలు)

Video

View all
Allu Arjun Absent To Nampally Court 1
Video_icon

కోర్టుకు అల్లు అర్జున్ డుమ్మా
Tragic Incident In Kakinada District 2
Video_icon

దారుణం.. మంచినీళ్లు ఇవ్వలేదని తల్లిపై కొడుకు దాడి
Allu Arjun Fulfills Young Fan Shraddhas Wish With Heartwarming Video Call 3
Video_icon

చిన్నారి డ్రీమ్ ను నిజం చేసిన బన్నీ.. స్వయంగా వీడియో కాల్ చేసి..!
Monkey Travelled In Metro Train Video Goes Viral 4
Video_icon

మెట్రో రైల్ ఎక్కిన కోతి.. చుట్టాలింటికి పోతున్నదేమో
KSR Live Show On Sai Krishna Case And Kapu Meeting 5
Video_icon

ఎంపీకి, CI నాగరాజు మధ్య భారీ డీల్? బయటకి వస్తున్న సంచలన నిజాలు
Advertisement
 