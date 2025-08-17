 డేటింగ్‌ యాప్స్‌, సహజీవనంపై స్టార్‌ హీరోయిన్‌ బోల్డ్‌ కామెంట్స్‌ | Kangana Ranaut bold comments on dating apps and live-in relationship | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

డేటింగ్‌ యాప్స్‌, సహజీవనంపై స్టార్‌ హీరోయిన్‌ బోల్డ్‌ కామెంట్స్‌

Aug 17 2025 12:02 AM | Updated on Aug 17 2025 12:18 AM

Kangana Ranaut bold comments on dating apps and live-in relationship

బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోయిన్‌, ఎంపీ కంగనా రనౌత్‌(Kangana Ranaut) దేశంలో పెరిగిపోతున్న సహజీవనం సంస్కృతిపై తనదైన శైలిలో స్పందించింది. లీవ్‌-ఇన్‌ రిలేషన్‌ షిప్‌కు తను పూర్తిగా వ్యతిరేకం అని అంటుంది. అందులో భాగస్వాముల మధ్య భద్రత, నమ్మకం రెండూ ఉండవని అంటోంది.

"ఒకవేళ లీవ్‌-ఇన్‌లో మహిళ గర్భం దాలిస్తే ఆమెకు అబార్షన్‌ ఎవరు చేయిస్తారు? ఒకవేళ ఆ మహిళ అబార్షన్‌ వద్దనుకుంటే తనని ఎవరు సంరక్షిస్తారు? అప్పటివరకు సహజీవనం చేసిన ఆ పురుషుడు గర్భం చేసి పారిపోడన్న గ్యారెంటీ ఉందా?" 

అదే పెళ్లి చేసుకుంటే ఇద్దరి మధ్య ఓ బంద్ధం అంటూ ఉంటుందని, ఆ బంధానికి తల్లిదండ్రులు, బందువులు రక్షణగా ఉంటారని కంగనా చెబుతోంది.

ఈ సంధర్భంగా డేటింగ్‌ యాప్స్‌పై కంగనా విరుచుకుపడింది. దేశంలో సహజీవనం సంస్కృతి పెరగడానికి కారణం డేటింగ్‌ యాప్స్‌ అని ఆరోపించింది.

మహిళకు సామాజిక భద్రతతో పాటు ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం కూడా ఉండాలి కానీ లీవ్‌-ఇన్‌ రిలేషన్‌ షిప్‌ కోసం ఆ స్వేచ్ఛను వాడడం సరైన పద్ధతి కాదని కంగనా అంటోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తిరుమల దర్శనం చేసుకున్న నిర్మాత సురేశ్ బాబు (ఫొటోలు)
photo 2

బంధువుల పెళ్లిలో రమేశ్ బాబు కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 3

జీవితంలో ముందడుగు వేశా.. దీప్తి సునయన (ఫోటోలు)
photo 4

సెలబ్రిటీల ఇంట చిలిపికృష్ణులు (ఫోటోలు)
photo 5

చిన్నికృష్ణయ్య, గోపికలుగా ముద్దొస్తున్న చిన్నారులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Parents Attack Madhapur Women Hostel Owner For Misbehaving With Girls 1
Video_icon

యువతుల పట్ల అసభ్య ప్రవర్తన.. హాస్టల్ యజమానిపై తల్లిదండ్రులు దాడి
Vanga Geetha Reaction Chandrababu Free Bus Scheme In Pithapuram 2
Video_icon

మహిళకు 100 రూపాయల టికెట్.. పిఠాపురంలో ఫ్రీ బస్సు పరిస్థితి.. వంగా గీత రియాక్షన్
Devastating Natural Disaster In India 3
Video_icon

Cloudburst: వేలాది మందిని మింగేస్తోన్న మేఘం
Chandrababu Free Bus Service Terms And Conditions 4
Video_icon

ఉచిత బస్సు.. అంతా తుస్సు
Free Bus Scheme Not Applicable On Jangareddygudem–Bhadrachalam 5
Video_icon

ఉచిత బస్సుపై అయోమయం
Advertisement
 