 ఓటీటీలో అదరగొడుతున్న సినిమా.. వీరి రెమ్యూనరేషన్స్‌ ఎంతో తెలుసా! | Idhayam Murali Cast Fees Actors | Sakshi
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ఓటీటీలో అదరగొడుతున్న సినిమా.. వీరి రెమ్యూనరేషన్స్‌ ఎంతో తెలుసా!

Aug 10 2026 1:49 PM | Updated on Aug 10 2026 2:05 PM

Idhayam Murali Cast Fees Actors

తమిళ హీరో అధర్వ మురళి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘ఇదయం మురళి’. థియేటర్లలో విడుదలై మంచి స్పందన అందుకుంది. అయితే ఈ సినిమా ఓటీటీ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో రిలీజైన తర్వాత సోషల్‌ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ సినిమాలో పలువురు ప్రముఖ నటీనటులు కనిపించడంతో వాళ్లు తీసుకున్న రెమ్యూనరేషన్స్‌  ఎంతన్నదానిపై ఆసక్తి నెలకొంది. మరి ఎంత తీసుకున్నారంటే..

ధర్వ మురళి:  ప్రస్తుతం ఒక్కో సినిమాకు రూ.3 కోట్ల నుంచి రూ.6 కోట్ల వరకు పారితోషికం అందుకుంటున్నట్లు టాక్‌. 
ప్రీతి ముకుందన్‌:  ఈ సినిమాకు సుమారు రూ.50 లక్షల నుంచి రూ.కోటి వరకు తీసుకుందట.
కయాదు లోహర్‌:  ఈ బ్యూటీ రూ.1.5 కోట్ల నుంచి రూ.2 కోట్ల వరకు తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
నిహారిక ఎన్‌ఎం:  ఆమెకు ఈ సినిమాకు సుమారు రూ.20 లక్షల నుంచి రూ.25 లక్షల వరకు పారితోషికం అందినట్లు తెలుస్తోంది.
నట్టి నటరాజ్‌:   ఈ సినిమాకు సుమారు రూ.30 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు అందుకున్నట్లు సమాచారం. 
తమన్‌:  ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడు తమన్‌. ఈయన యాక్టర్‌గానూ ఈ సినిమాలో కనిపించారు. రూ.2 కోట్ల నుంచి రూ.5 కోట్ల వరకు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

మాళవిక మోహనన్‌: ఆమె సుమారు రూ.3 కోట్ల వరకు తీసుకున్నారని సమాచారం.

ఫహాద్‌ ఫాజిల్‌:  సాధారణంగా ఒక్కో సినిమాకు ఫహాద్‌ రూ.7 కోట్ల వరకు తీసుకుంటారట.

మొత్తంగా ‘ఇదయం మురళి’లో అధర్వ మురళితో పాటు ఫహాద్‌ ఫాజిల్‌, మాళవిక మోహనన్‌, కయాదు లోహర్‌, తమన్‌ వంటి పలువురు ప్రముఖులు కనిపించడంతో సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది.

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