చిన్న సినిమాగా వచ్చి బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించిన మూవీ హనుమాన్ అంశ్. కేవలం రూ.2 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసింది. ఏకంగా రూ.450 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి సరికొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. తెలుగులోనూ రిలీజైన ఈ మూవీ ఇక్కడ మాత్రం పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయింది.
తాజాగా ఈ మూవీ ఓటీటీ ప్రియులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ మూవీ నవంబర్ 27 నుంచి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. సోని లివ్ వేదికగా ఆడియన్స్ ముందుకు రానుంది. ఈ విషయాన్ని ఓటీటీ సంస్థ అఫీషియల్గా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ప్రత్యేక పోస్టర్ షేర్ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు నీమ్ కరోలి బాబా జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కించారు.
Not just a story, but a journey of faith, devotion, and miracles that touched a billion hearts 🙏✨ Watch the most loved film of the year - Hanuman Ansh, arriving on 27th Nov only on Sony LIV #SitaRam [Hanuman Ansh, Neeb Karori Baba, Sony LIV] https://t.co/jjYBUVa11e
— Sony LIV (@SonyLIV) November 6, 2026