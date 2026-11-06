అగ్రనటుడు కమల్హాసన్ ప్రధాన పాత్రలో ఓ కొత్త చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. అయితే కమల్హాసన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన నటిస్తున్న కొత్త చిత్రానికి సంబంధించిన ఫస్ట్లుక్ను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. ఎస్.యు.అరుణ్కుమార్ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న ఈ సినిమాకి ‘సాండియార్’ అనే టైటిల్ను ఫిక్స్ చేశారు.
ఈ మేరకు ప్రత్యేక పోస్టర్ను రిలీజ్ చేసింది చిత్రబృందం. ఈ మూవీకి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. కమల్హాసన్, ఆర్. మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్నారు. మరెన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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