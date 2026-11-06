 కొత్త టెక్నాలజీతో ‘కిరికిరి’ ప్రారంభం | Kirikiri Movie Launched By Bharadwaj dayala | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కొత్త టెక్నాలజీతో ‘కిరికిరి’ ప్రారంభం

Nov 6 2026 6:44 PM | Updated on Nov 6 2026 6:53 PM

Kirikiri Movie Launched By Bharadwaj dayala

బైక్ రైడర్ గా 18 దేశాలు చుట్టివచ్చి గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో చోటు సంపాదించుకున్న సాహస యాత్రికుడు భరద్వాజ్ దాయాల దర్శకుడిగా ఒక కొత్త ప్రయత్నం మొదలుపెట్టారు. ఏఐ టెక్నాలజీని కొత్తగా ఉపయోగిస్తూ హైబ్రీడ్ సాంకేతికతతో "కిరికిరి" అనే సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని వన్ మ్యాన్ షో ఫిలింస్ బ్యానర్ పై రవికాంత్ వీరపల్లి నిర్మిస్తున్నారు.

ఈ ‘కిరికిరి’ సినిమా ఈ రోజు (శుక్రవారం) పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. బాహుబలి నిర్మాత ప్రసాద్ దేవినేని, సంగీత దర్శకుడు ఆర్పీ పట్నాయక్, బాహుబలి సినిమాటోగ్రాఫర్ సెంథిల్ కుమార్ ఈ కార్యక్రమంలో అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.

డైరెక్టర్ భరద్వాజ దాయాల మాట్లాడుతూ ‘ఎన్నో ఏళ్లుగా మన సినిమాల్లో సాంకేతిక వినియోగం పెరుగుతూ వస్తోంది. ఇప్పుడున్న సాంకేతికతలో మరో ముందడుగు ఏఐ. ఈ టెక్నాలజీతో అవుట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కథలు తెరకెక్కిస్తాం’ అని అన్నారు. 

(ఇదీ చదవండి: ప్రేమించినోడే వెన్నుపోటు పొడిచాడు..: హీరోయిన్‌ రెజీనా)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'రామాయణ'లో అందమైన శూర్పనఖ (ఫొటోలు)
photo 2

యువరాణిలా జిగేలుమని శ్రీలీల మెరిసిపోతూ (ఫొటోలు)
photo 3

కాజల్ ఫ్యామిలీ.. డిఫరెంట్‌గా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

వచ్చే నెల పెళ్లి.. హీరోయిన్ కావ్య కల్యాణ్ రామ్ బ్యాచిలర్ పార్టీ (ఫొటోలు)
photo 5

ముంబై : ఎస్క్వైర్ ఇండియా x మైఖేల్ కోర్స్ దీపావళి వేడుక (ఫోటోలు)

Video

View all
CPI Eswaraiah And CPM Srinivasa Rao Sires On Chandrababu Over TDP Leaders Rigging In Election 1
Video_icon

పోలీసులు, గుండాల విజయం ఇది.. టీడీపీ రిగ్గింగ్ పై CPI, CPM నేతలు ఫైర్
Pulivendula Public Reaction On Local Body Election 2
Video_icon

బ్రతికున్నా మమ్మల్ని చంపేశారు! పులివెందుల ప్రజలు సంచలన కామెంట్స్
Super Star Rajinikanth's Jailer 2 OTT Release Update 3
Video_icon

ఓటీటీ బాట పట్టిన JAILER 2
Botsa Anusha Key Comments over AP Municipal Elections 4
Video_icon

చూద్దాం.. చూసుకుందాం.. బొత్స అనూష కీలక వ్యాఖ్యలు
Fire Mishap In Karmabhoomi Express 5
Video_icon

తగలబడుతున్న నాలుగు భోగీలు
Advertisement
 