 సుడిగాలి సుధీర్‌ ‘గోట్‌’ ట్రైలర్‌ చూశారా? | Sudheer Goat Movie Official Trailer | Sakshi
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సుధీర్‌ ‘గోట్‌’ ట్రైలర్‌ చూశారా?

Nov 5 2026 7:22 PM | Updated on Nov 5 2026 7:55 PM

Sudheer Goat Movie Official Trailer

సుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి ప్రధాన పాత్రధారులుగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘G.O.A.T’ (గోట్‌). ఎమ్‌ చంద్రశేఖర్‌ నిర్మాణంలో రూపొందుతోంది.  ఈ సినిమా నవంబర్‌ 12న విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో ఈ రోజు (గురువారం) ట్రైలర్‌ విడుదలైంది. దీనిని హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ విడుదల చేశారు.  క్రికెట్‌ నేపథ్యంలో తీర్చిదిద్దినట్లు ట్రైలర్‌ చూస్తే అర్థమవుతోంది.

నిర్మాత మాట్లాడుతూ  'సుడిగాలి సుధీర్‌ కెరీర్‌లో అత్యంత భారీ బడ్జెతో నిర్మించిన చిత్రమిది. ఆయన క్రేజ్‌కు తగ్గ కథను ఎన్నుకుని ఈ సినిమా నిర్మించాం. ఆయన పాత్ర నేటి యువత కనెక్ట్‌ అవుతుంది. టెక్నికల్‌గా కూడా చిత్రం ఉన్నతస్థాయిలో వుంటుంది. సుడిగాలి సుధీర్  కెరీర్‌లో ఈ చిత్రం మైల్‌స్టోన్‌గా నిలుస్తుంది.  పూర్తి కమర్షియల్‌ అంశాలతో తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రంలో నేటి యువతను ఆలోచింపజేసే ఓ మంచి విషయం కూడా దాగి ఉంటుంది’ అని అన్నారు. 

కాగా చిత్రంలో మొట్ట రాజేంద్రన్, సర్వదమన్‌ బెనర్జీ, నితిన్‌ ప్రసన్న, పృథ్వీ, ఆడుకలం నరైన్, ఆనంద రామరాజు, పమ్మిసాయి, చమ్మక్‌చంద్ర, నవీన్‌ నేని తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. 
 

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