రామాయణం ఆధారంగా తెరకెక్కిన సినిమాలు ప్రేక్షకులకు ఎప్పుడూ ఆసక్తిని కలిగిస్తుంటాయి. ఈ ఇతిహాసాన్ని తెరపై ఆవిష్కరించే ప్రయత్నంలో దర్శకులు తమదైన శైలిలో కథను చెప్పేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. గత ఐదేళ్లలోనే రామాయణం ఆధారంగా రెండు భారీ చిత్రాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాయి. ఒకటి ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ‘ఆదిపురుష్’ కాగా.. మరొకటి రణబీర్ కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన ‘రామాయణం’. ఈ రెండు సినిమాల మధ్య పోలికలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
ఆదిపురుష్ విషయానికి వస్తే..
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా, ఓం రౌత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన భారీ చిత్రం ‘ఆదిపురుష్’. 2023లో విడుదలైన ఈ సినిమా విడుదలకు ముందే భారీ అంచనాలను సొంతం చేసుకుంది. అయితే టీజర్ విడుదలైన తర్వాత రావణుడి పాత్ర రూపం, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్పై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. దీంతో చిత్ర బృందం ట్రైలర్లో మార్పులు చేసి ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చింది. ట్రైలర్ తర్వాత కొంతవరకు సానుకూల స్పందన వచ్చినప్పటికీ.. సినిమా విడుదలైన తర్వాత మళ్లీ విమర్శలు ఎదురయ్యాయి.
వసూళ్ల పరంగా చూస్తే ‘ఆదిపురుష్’ తొలి రోజు మంచి ఓపెనింగ్ అందుకుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రభాస్కు ఉన్న క్రేజ్తో పాటు హిందీలోనూ ఈ సినిమాకు భారీ స్పందన లభించింది. కలెక్షన్లు పరంగా కూడా మొదటి రోజు అంతంత మాత్రమే వచ్చినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే సినిమాపై వచ్చిన విమర్శలు, ప్రేక్షకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన కారణంగా ఆశించిన స్థాయిలో విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది.
ఇక విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ విషయానికి వస్తే.. అప్పటి సాంకేతికతతో తెరకెక్కించిన కొన్ని సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయాయి. అయినప్పటికీ ఈ సినిమాలోని పాటలు, ప్రభాస్ నటనకు అభిమానుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది.
రామాయణం విషయానికి వస్తే..
రణబీర్ కపూర్ హీరోగా, నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘రామాయణ’పై విడుదలకు ముందే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. నమిత్ మల్హోత్రా నిర్మాణంలో రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కించారు. హాలీవుడ్ స్టూడియోల సహకారంతో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ రూపొందించడంతో సినిమా విడుదలకు ముందే ప్రత్యేక ఆసక్తి ఏర్పడింది.
నవంబర్ 5న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా తొలి రోజు మంచి వసూళ్లను సాధించింది. ట్రేడ్ నివేదికల ప్రకారం.. ఒక్క హిందీలోనే మొదటి రోజు భారీ వసూళ్లు సాధించినట్లు సమాచారం. దీంతో తొలి రోజు వసూళ్ల విషయంలో ‘ఆదిపురుష్’ కంటే ముందున్నట్లు తెలుస్తోంది.
విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ విషయంలో ‘రామాయణ’కు ప్రేక్షకుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా భారీ యుద్ధ సన్నివేశాలు, పాత్రల రూపకల్పన, గ్రాఫిక్స్ సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. అయితే సినిమా విడుదలైన తర్వాత ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చే స్పందన, కథనం, నటీనటుల ప్రదర్శన కూడా విజయాన్ని నిర్ణయించనున్నాయి.ఘ
ఈ రెండు సినిమాలను పోల్చేటప్పుడు..
అయితే ఈ రెండు సినిమాలను పోల్చేటప్పుడు విడుదలైన సంవత్సరాలు, టికెట్ ధరలు, మార్కెట్ పరిస్థితులు, భాషల వారీగా ప్రేక్షకుల స్పందన వంటి అంశాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. కేవలం తొలి రోజు వసూళ్ల ఆధారంగా ఏ సినిమా గొప్పదో నిర్ణయించడం కంటే.. కథ, నటన, సాంకేతికత, ప్రేక్షకుల ఆదరణ వంటి అంశాలను కూడా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది.
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