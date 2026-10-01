 ఓటీటీల్లో సినిమాల సందడి.. ఒక్క రోజే 12 చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్..! | This Friday Ott Release Movies List Goes Viral | Sakshi
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Friday Ott Releases: ఓటీటీల్లో ఒక్క రోజే 12 చిత్రాలు.. ఆ రెండు డోంట్‌ మిస్..!

Oct 1 2026 6:17 PM | Updated on Oct 1 2026 6:22 PM

This Friday Ott Release Movies List Goes Viral

చూస్తుండగానే మరో వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. ఈ శుక్రవారం గాంధీ జయంతి కావడంతో హాలీడే కలిసి రానుంది. ఈ ఫ్రైడే రాజమౌళి కొడుకు కార్తికేయ నిర్మాతగా ఫహాద్ ఫాజిల్ హీరోగా చేసిన 'డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్' మూవీతో పాటు దళపతి విజయ్ కొడుకు జేసన్ దర్శకుడిగా తొలిసారి చేసిన 'సిగ్మా', తెల్ల కాగితం, అనకాపల్లి, ప్రేమనే ఊరిలో లాంటి మూవీస్ ఈ వీకెండ్ బిగ్ స్క్రీన్స్‌పై సందడి చేయనున్నాయి.

ఇక ఓటీటీల విషయానికొస్తే టాలీవుడ్ మూవీ మహేంద్రగిరి వారాహి స్ట్రీమింగ్‌కు రానుంది. దీంతో పాటు మలయాళ హిట్‌ సినిమా బెత్లెహమ్ కుటుంబ యూనిట్ ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించనుంది. వీటితో పాటు బాలీవుడ్‌, హాలీవుడ్‌ చిత్రాలు ఈ శుక్రవారం ఓటీటీల్లో సందడి చేయనున్నాయి. ఏయే మూవీ ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ కానుందో మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి.


నెట్‌ఫ్లిక్స్

  •    ​‍#లవ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - అక్టోబరు 02

  •    డూయింగ్ లైఫ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - అక్టోబరు 02

  •    షూమాకర్ '94: ద బర్త్ ఆఫ్ ఏ లెజెండ్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - అక్టోబరు 02

  •    టైలర్‌ పెర్రీస్ డూయింగ్ లైఫ్(హాలీవుడ్ మూవీ)- ‍అక్టోబర్ 02

  •    బ్లూ బాక్స్- సీజన్ 2- (జపనీస్ సిరీస్)- అక్టోబర్ 04

 

జియో హాట్‌స్టార్

  •    బెత్లెహెమ్ కుటుంబ యూనిట్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - అక్టోబరు 02

  •  వార్‌(హాలీవుడ్ సినిమా)- అక్టోబర్ 03

  •    మార్షల్స్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - అక్టోబరు 04

  •    ట్రాకర్ సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - అక్టోబరు 04


అమెజాన్ ప్రైమ్

  • మహేంద్రగిరి వారాహి(తెలుగు సినిమా)-  అక్టోబర్ 02

జీ5

  •    పూజా మేరీ జాన్ (హిందీ సినిమా) - అక్టోబరు 02

  •    మదర్ ప్రామిస్ (కన్నడ చిత్రం) - అక్టోబరు 02

  •    ఈవిల్ డెడ్ బర్న్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - అక్టోబరు 02

  •   మడగాస్కర్- ఏ లిటిల్ వైల్డ్(హాలీవుడ్ మూవీ)- అక్టోబరు 02


ఆపిల్ టీవీ ప్లస్..

  • ద లాస్ట్ ఫస్ట్: వింటర్ కె2 (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - అక్టోబరు 02

హెచ్‌బీవో మ్యాక్స్..

  • ఈవిల్‌డెడ్‌బర్న్ (హాలీవుడ్ మూవీ)- ‍అక్టోబర్ 02
     

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