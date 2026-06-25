 శుక్రవారం ఓటీటీల్లో సందడి.. ఒక్క రోజే 16 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్..! | This Friday Ott Release Movies List goes viral | Sakshi
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Friday Ott Release Movies: ఫ్రైడే ఓటీటీల్లో సందడి.. ఒక్క రోజే 16 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్..!

Jun 25 2026 8:07 PM | Updated on Jun 25 2026 8:17 PM

This Friday Ott Release Movies List goes viral

చూస్తుండగానే మరో వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. ఇక ఈ వారంలో కొత్త సినిమాలేవీ రిలీజ్ కావడం లేదు. ప్రస్తుతం థియేటర్లో పెద్దితో పాటు మా ఇంటి బంగారం థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. ఈ రెండు మాత్రమే బాక్సాఫీస్ వద్ద అభిమానుల ఆదరణ దక్కించుకుంటున్నాయి. ఈ శుక్రవారం కేవలం రీ రిలీజ్‌ల సందడి నెలకొంది.

ఈ ఫ్రైడే కొత్త సినిమాల హడావుడి థియేటర్ల వద్ద లేకపోవడంతో సినీ ప్రియులు ఓటీటీల వైపు చూస్తున్నారు. ఈ శుక్రవారం ‍బాహుబలి ద టార్చ్ బేరర్ డాక్యుమెంటరీతో పాటు లింగం లాంటి డబ్బింగ్ సిరీస్‌లు ఓటీటీల్లో సందడి చేయనున్నాయి. ఇప్పటికే అవతార్-3, బ్లాస్ట్ లాంటి సినిమాలు ఓటీటీ ప్రియులను అలరిస్తున్నాయి. ఇవే కాకుండా మరికొన్ని సినిమాలు సడన్‌గా స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. మరి ఏయే సినిమా ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ కానుందో మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి.

 

నెట్‌ఫ్లిక్స్

  •    క్రిస్మ్ & మార్టినా (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - జూన్ 26

  •    లిటిల్ బ్రదర్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - జూన్ 26

  •    ‍బాహుబలి ద టార్చ్ బేరర్ (తెలుగు డాక్యుమెంటరీ) - జూన్ 26

  •  నోట్స్‌ ఫ్రమ్ ది లాస్ట్ రో(హాలీవుడ్ సిరీస్)- జూన్ 26

  •  ఎజెంట్ కిమ్ రియాక్టివేటేడ్(కొరియన్ సిరీస్)- జూన్ 26

  •  లాక్ అప్ సీజన్ 2 (హిందీ సిరీస్) - జూన్ 27

జియో హాట్‌స్టార్

  •   లింగం (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - జూన్ 26

  •  ది బేర్ సీజన్-5(హాలీవుడ్ సిరీస్)- జూన్ 26


అమెజాన్ ప్రైమ్

  •    అలియన్స్ (హిందీ సిరీస్) - జూన్ 26

జీ5

  •  ప్రేమలా కండీషన్స్ అప్లై (మరాఠీ సిరీస్) - జూన్ 26

  •   మమ్మటియాన్ స్టార్స్ (తమిళ సిరీస్) - జూన్ 26

  •   ముతస్సీ (మలయాళ సిరీస్) - జూన్ 26

సోనీ లివ్

  •    ఫెర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ (హిందీ సిరీస్) - జూన్ 26

లయన్స్ గేట్ ప్లే

  •  బ్లూ జాస్మిన్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - జూన్ 26

  •   ద యెతి (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - జూన్ 26

  •   దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ మర్డర్ మిస్టరీ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - జూన్ 26

హెచ్‌బీవో మ్యాక్స్..

  • అండర్‌టోన్(ఇంగ్లీష్ సినిమా)- జూన్ 26

 

 

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