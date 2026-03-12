 'ధురంధర్‌-2' పవర్‌ఫుల్‌ సాంగ్ విడుదల | Dhurandhar The Revenge AARI AARI song out now | Sakshi
'ధురంధర్‌-2' పవర్‌ఫుల్‌ సాంగ్ విడుదల

Mar 12 2026 1:28 PM | Updated on Mar 12 2026 1:34 PM

Dhurandhar The Revenge AARI AARI song out now

'ధురంధర్‌-2' నుంచి పవర్‌ఫుల్‌ సాంగ్‌ను మేకర్స్‌ తాజాగా విడుదల చేశారు. రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్‌ తెరకెక్కించారు. మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ నెల 19న విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా 'ధురంధర్‌: ది రెవెంజ్‌ ఆరి ఆరి..' సాంగ్‌ను షేర్‌ చేశారు. శాశ్వత్ సచ్‌దేవ్ అందించిన సంగీతం ఈ పాటకు ప్రధాన బలంగా నిలుస్తుంది.
 

