ఓటీటీల్లోకి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సినిమాలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఈ వారం అలా ఐ యామ్ గేమ్, బా బా బ్లాక్ షీప్, అనకాపల్లి, మీసయ్య మురుక్కు 2 లాంటి స్ట్రెయిట్, డబ్బింగ్ మూవీస్ స్ట్రీమింగ్లోకి వచ్చాయి. మరోవైపు వచ్చేవారానికి సంబంధించిన ప్రకటనలు కూడా వస్తున్నాయి. అలా ఓ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చిత్రం రిలీజ్ గురించి ప్రకటించారు. ఇంతకీ దీని సంగతేంటి?
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'సలార్'తో తెలుగులోనూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మలయాళ హీరో పృథ్వీరాజ్.. మహేశ్ 'వారణాసి'లో విలన్గా చేశాడు. ఇతడు లీడ్ రోల్ చేసిన లేటెస్ట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ హిందీ మూవీ 'దాయిరా'. కరీనా కపూర్ మరో కీలక పాత్ర పోషించింది. సెప్టెంబరు 18న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ సినిమా.. వచ్చే శుక్రవారం(నవంబరు 13) నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
'దాయిరా' విషయానికొస్తే.. ఢిల్లీలో రాగిణి (ప్రగతి మిశ్రా) అనే అమ్మాయిపై జరిగిన హత్యాచార ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనమవుతుంది. ఈ కేసును డీసీపీ రామన్ కుమార్ (పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్) విచారించి, నలుగురు నిందితుల్ని అరెస్టు చేస్తాడు. తక్షణ న్యాయం అందించాలనుకుని ఆ నలుగుర్ని తన టీమ్తో కలిసి ఎన్కౌంటర్ చేసేస్తాడు. దీంతో ప్రజలు, మీడియా రామన్ని హీరోలా పొగుడుతారు. కానీ, ఈ ఎన్కౌంటర్ ఘటనని మానవ హక్కుల కమిషన్ సీరియస్గా తీసుకుంటుంది.
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ఈ ఎన్కౌంటర్ నిజమైనదా లేక ఫేక్ ఎన్కౌంటరా? అనేది తేల్చడానికి విజిలెన్స్ అధికారి, డీసీపీ అజూని కోహ్లి (కరీనా కపూర్) నేతృత్వంలో సిట్ ఏర్పాటు చేస్తుంది. చట్టప్రకారమే నడుచుకోవాలనుకునే అజూని కోహ్లి.. రాగిణి హత్యాచార కేసుని, రామన్ చేపట్టిన ఎన్కౌంటర్ని ఏ కోణంలో విచారించింది? ఆమె తెలుసుకున్న నిజాలేంటి? చివరకు ఏమైందనేదే మిగతా స్టోరీ.
కొన్నేళ్ల క్రితం హైదరాబాద్లో జరిగిన దిశా హత్యాచార కేసు, ఢిల్లీలోని నిర్భయ కేసుని ఆధారంగా చేసుకుని ఈ చిత్రాన్ని తీశారు. కాకపోతే థ్రిల్లింగ్ అంశాలు లేకపోవడంతో డాక్యుమెంటరీ చూస్తున్న ఫీలింగ్ కలిగింది. థియేటర్లలో పెద్దగా ఆడలేదు. మరి ఓటీటీలో ఎలాంటి రెస్పాన్స్ అందుకుంటుందో చూడాలి?
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