మెగాస్టార్ చిరంజీవి కాకా మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి రానున్నా ఈ చిత్రానికి బాబీ కొల్లి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా కోసం మెగా ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ మూవీ డబ్బింగ్ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాతలు వెంకట్ కె నారాయణ, లోహిత్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ఎస్ఎస్ తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా జనవరి 13, 2027న సంక్రాంతి కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
ఇదిలా ఉండగా మెగాస్టార్ తాజాగా ఇట్లు అర్జున్ మూవీ సక్సెస్ మీట్కు హాజరయ్యారు. ఈ ఈవెంట్లో చిరంజీవి ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. తాజాగా హీరోయిన్ అనస్వర రాజన్ రోల్కు సంబంధించి చిరు చిన్న హింట్ ఇచ్చారు. ఎక్కడ లీక్ చేస్తానేమోనని నాకు భయంగా ఉందన్నారు. అయినా కూడా వేదికపై మాట్లాడుతూనే అనస్వర రాజన్ పాత్రను లీక్ చేశారు. ఈ మూవీలో అనస్వర అద్భుతంగా చేసిందని.. అయితే ఇక్కడ తానేమీ మాట్లాడదన్నారు. ఎందుకంటే అసలు అనస్వరకు మాట్లాడటమే ఇష్టం లేదని అన్నారు. నేను చెప్పిన మాటలు మీరు ఇంటికెళ్లాక బాగా ఆలోచించండని అభిమానులకు చిన్న పరీక్ష పెట్టారు.
అయితే మెగాస్టార్ మాటలు వింటే అనస్వర ఈ చిత్రంలో మూగ అమ్మాయిగా కనిపించనుందని తెలుస్తోంది. గతంలో ఆమె రోల్పై వార్తలు కూడా వచ్చాయి. మూగ అమ్మాయి పాత్రలో ఆమె నటిస్తారని టాక్ వినిపించింది. తాజాగా చిరు కామెంట్స్ వింటుంటే అదే రోల్లోనే అనస్వర రాజన్ కనిపించనుందని అర్థమవుతోంది. ఈ చిత్రంలో మెగాస్టార్ కూతురిగా అనస్వర రాజన్ నటిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే.