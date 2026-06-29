 ఒక్క సినిమాతో క్రేజ్.. బుల్లిరాజు పారితోషికం తెలిస్తే షాక్..! | Bulli Raju aka Revanth remunaration for Venkatesh movie goes viral | Sakshi
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Bulli Raju: ఒక్క సినిమాతో క్రేజ్.. బుల్లిరాజు పారితోషికం ఎంతంటే?

Jun 29 2026 4:48 PM | Updated on Jun 29 2026 5:15 PM

Bulli Raju aka Revanth remunaration for Venkatesh movie goes viral

గతేడాది సంక్రాంతికి వస్తున్నాం ఎంతలా హిట్టయ్యిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. వెంకీమామ- అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో వచ్చిన ఈ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌ను కడుపుబ్బా నవ్వించిన ఈ సినిమాలో ఐశ్వర్య రాజేశ్, మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్లుగా ‍అలరించారు.

ఇదంతా పక్కన పడితే ఈ మూవీతో అందరి కళ్లు తనవైపు తిప్పుకున్న చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ బుల్లిరాజు. సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సినిమాతో ఎక్కడా లేని క్రేజ్ సంపాదించుకున్నాడు ఈ బుడ్డోడు. ఈ మూవీ తర్వాత రేవంత్ పేరు కాస్తా బుల్లిరాజుగా మారిపోయింది. ఆ తర్వాత ఈ ఏడాది రిలీజైన మెగాస్టార్ మూవీ మనశంకర వరప్రసాద్‌ చిత్రంతో బుల్లిరాజు మరోసారి అభిమానులను అలరించారు.

ఇక ఇటీవలే వెంకీమామ- అనిల్ రావిపూడి కొత్త సినిమా షూటింగ్ అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ఈ మూవీ వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి బరిలో నిలవనుంది. ఈ చిత్రంలోనూ బుల్లిరాజు కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. వరుసగా ముచ్చటగా మూడోసారి అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్‌లో మన బుల్లిరాజు సందడి చేయనున్నారు.

స్టార్స్‌ హీరోల సినిమాల్లో ఛాన్స్‌ కొట్టేస్తోన్న ఈ బుడ్డోడు రెమ్యునరేషన్ గురించి టాక్ నెట్టింట వైరలవుతోంది. మన బుల్లిరాజు ఒక్క రోజుకు లక్ష రూపాయలు పారితోషికం తీసుకుంటున్నారని లేటేస్ట్ టాక్. దీంతో ఒక్క సినిమాతో మనోడి రేంజ్‌ ఎలా మారిపోయిందోనంటూ నెటిజన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 

 

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