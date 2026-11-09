బాలీవుడ్ భామ ప్రియాంక చోప్రా- నిక్ జోనాస్ దంపతులు దివాళీని గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. తమ ముద్దుల కూతురితో కలిసి ఈ పండుగను జరుపుకున్నారు. ఈ జంట సంప్రదాయ దుస్తుల్లో తళుక్కున మెరిశారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ఇక ప్రియాంక చోప్రా సినిమాల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం ఈ ముద్దుగుమ్మ వారణాసి మూవీలో నటిస్తోంది. రాజమౌళి డైరెక్షన్లో వస్తోన్న ఈ అడ్వెంచరస్ చిత్రంలో మహేశ్ బాబు హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ వచ్చే ఏడాది థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ మూవీపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
Inside #PriyankaChopra and #NickJonas’ Diwali celebration. 😍🪔 #Celebs https://t.co/bbZomaAgrM
— Filmfare (@filmfare) November 8, 2026