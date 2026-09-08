 వినాయకుడు ఫైర్‌.. దద్దరిల్లిన బిగ్‌బాస్‌ హౌస్‌ | Bigg Boss 10 Telugu Day 2 Episode Promo | Sakshi
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Bigg Boss 10Telugu : వినాయకుడు ఫైర్‌.. దద్దరిల్లిన బిగ్‌బాస్‌ హౌస్‌

Sep 8 2026 3:04 PM | Updated on Sep 8 2026 3:21 PM

Bigg Boss 10 Telugu Day 2 Episode Promo

బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌ 10లో హౌస్‌మేట్‌గా మారేందుకు ఎవరు అర్హులు? ఎవరు అనర్హులు? అనే విషయంలో కంటెస్టెంట్ల మధ్య పెద్ద రచ్చ మొదలైంది. రెడ్‌, బ్లూ టీమ్‌ సభ్యుల ఫొటోలను పెట్టి.. హౌస్‌మేట్‌గా మారేందుకు అర్హత లేని ఐదుగురి ఫొటోలపై కారణాలు చెబుతూ స్టార్‌ చేయాలని బిగ్‌బాస్‌ ఆదేశించాడు. దీంతో కంటెస్టెంట్ల మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలైంది.
రాంప్రసాద్‌, వర్షిణి ఎం చెప్పారంటే..
బ్లూ టీమ్‌ నుంచి వర్షిణి, రాంప్రసాద్‌ కలిసి రోహిత్‌, చరణ్‌ ఫొటోలపై స్టార్‌ చేశారు. అగ్నిపరీక్షలో రోహిత్‌ను పదేపదే లేపి పైకి కూర్చోబెట్టారని.. అంతేతప్ప అతనికి అంత సీన్‌ లేదని వర్షిణి చెప్పింది. అగ్నిపరీక్షలో రోహిత్‌ 100 శాతం ఇచ్చాడని అనుకుంటే.. హౌస్‌లో మాత్రం 10 శాతం కూడా చరణ్‌ లేడని రాంప్రసాద్‌ వ్యాఖ్యానించాడు.
మరోవైపు దేబ్జానీ.. షాలినీ ఫొటోపై స్టార్‌ చేసింది. షాలినీకే అంతా తెలుసన్నట్లు వ్యవహరించడం తనకు నచ్చలేదని చెప్పింది. అలాగే సృష్టి, అమన్‌ కూడా హౌస్‌మేట్‌గా ఉండేందుకు అర్హులు కాదంటూ బ్లూ టీమ్‌ సభ్యులు తమ అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు.

రెడ్‌ టీమ్‌వాళ్ల వాదనలు ఇవీ..
ఇదే టాస్క్‌ను రెడ్‌ టీమ్‌కు కూడా బిగ్‌బాస్‌ ఇచ్చాడు. అయితే ఈసారి కూడా అందరి ముందే కారణాలు చెప్పాలని ఆదేశించాడు. దీంతో రోహిత్‌ రంగంలోకి దిగాడు. రాంప్రసాద్‌, వర్షిణి, వినాయకుడు (కృష్ణుడు), దేబ్జానీ, త్రిగుణ్‌ ఫొటోలపై స్టార్‌ చేశాడు. వీళ్లు కూడా హౌస్‌మేట్‌గా పనికిరారని చెబుతూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. వాళ్లు టాస్క్‌లో రూల్స్‌ అన్నీ బ్రేక్‌ చేశారని, ఎదుటివాళ్లు చెప్పేది వినే ఓపిక కూడా లేదని రోహిత్‌ ఆరోపించాడు. ఊరికే ఓవర్‌ డామినేషన్‌ చేస్తారని, పనికిరాని వాదనలు చేస్తారని విమర్శించాడు. రోహిత్‌ మాటలకు వర్షిణి వెకిలిగా నవ్వడంతో వాతావరణం మరింత వేడెక్కింది.

రోహిత్‌కి గట్టి కౌంటర్‌..
అక్కడితో ఆగని వినాయకుడు (కృష్ణుడు).. రోహిత్‌కు గట్టిగా కౌంటర్‌ ఇచ్చాడు. తాను 100 శాతం ఇవ్వలేదని ఎలా అంటావంటూ ప్రశ్నించాడు. ‘యూ ఆర్‌ నాట్‌ కేపబుల్‌ ఆఫ్‌ బికమింగ్‌ ఏ లీడర్‌.. నువ్వు ఎలా ఉండాలో మాకు చెబుతున్నావు. నువ్వు రాజు.. మేము నీ సైనికులమా?’ అంటూ రోహిత్‌పై తీవ్రంగా మండిపడ్డాడు.

ఇప్పటికే టాస్క్‌ విషయంలో రెండు టీమ్‌ల మధ్య పోటీ తారస్థాయికి చేరగా.. రోహిత్‌, వినాయకుడి మధ్య మాటల యుద్ధం మరింత ఆసక్తిని పెంచింది. ప్రోమో చూస్తుంటే ఈరోజు ఎపిసోడ్‌లో బిగ్‌బాస్‌ హౌస్‌లో పెద్ద వార్‌ జరగబోతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. మరి ఈ గొడవ ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది? ఎవరు వెనక్కి తగ్గుతారు? హౌస్‌మేట్‌గా మారే అవకాశం ఎవరికి దక్కుతుంది? తెలియాలంటే ఈరోజు రాత్రి 9.30 గంటల వరకు వేచి చూడాల్సిందే!
 

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