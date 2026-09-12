మార్వెల్ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్. మార్వెల్ స్టూడియోస్ ‘అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్ – ఎన్కోర్’ సినిమాకు బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేసింది. ఈ నెల 25న ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ్, తెలుగు భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది థియేటర్లలో రీ-రిలీజ్ కానుంది. ఈసారి ‘ఎండ్గేమ్’ని 4DX, MX4D, SCREEN X, డాల్బీ విజన్, HDR BARCO, ICE వంటి ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో ప్రేక్షకులు చూడొచ్చు.
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ముఖ్యంగా ‘అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్ – ఎన్కోర్’లో ‘అవెంజర్స్: డూమ్స్డే’ సినిమాకు సంబంధించిన ఎక్స్క్లూజివ్ లుక్ను కూడా చూపించనున్నారు. ఈ సినిమా ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 18న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
‘ఎండ్గేమ్’ కథలో థానోస్ కారణంగా విశ్వంలోని సగం జనాభా నాశనమవుతుంది. మిగిలిన సూపర్ హీరోలు ఆ విషాదం నుంచి బయటపడేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. చివరికి తమ ప్రియమైన వారిని తిరిగి తీసుకురావడంతో పాటు విశ్వంలో శాంతి, సమతుల్యతని పునరుద్ధరించేందుకు థానోస్తో తలపడాల్సి వస్తుంది. కెవిన్ ఫైజ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించగా ఆంథోనీ రస్సో, జో రస్సో దర్శకత్వం వహించారు.
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