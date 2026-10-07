 ఆస్కార్‌ అవార్డు లక్ష్యంగా రాకా: దర్శకుడు అట్లీ | Atlee Confident of Taking Allu Arjun Raaka to the Oscars | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆస్కార్‌ అవార్డు లక్ష్యంగా రాకా: దర్శకుడు అట్లీ

Oct 7 2026 3:44 AM | Updated on Oct 7 2026 3:44 AM

Atlee Confident of Taking Allu Arjun Raaka to the Oscars

ఆస్కార్‌ అవార్డు అందుకోవడమే తన కల అని దర్శకుడు అట్లీ అన్నారు. ‘రాకా’ సినిమా యూనిట్‌ అంతా ఆస్కార్‌ అవార్డును టార్గెట్‌గా పెట్టుకుని పని చేస్తున్నామని కూడా అట్లీ తెలి పారు. అల్లు అర్జున్‌ హీరోగా అట్లీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న సినిమా ‘రాకా’. ఈ చిత్రంలో దీపికా పదుకోన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ తుది దశకు చేరుకుంటోంది. కాగా, చెన్నైలో ఇటీవల జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో అట్లీ తన ఆస్కార్‌ అవార్డు కల గురించి మాట్లాడారు. ‘‘అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారతీయ సినిమాకు గుర్తింపు రావాలని కోరుకోవడం అత్యాశ ఏం కాదని అనుకుంటున్నాను. 

ఇక ఆస్కార్‌ అవార్డు అందుకోవాలన్నది నా చిన్నప్పటి కల. ఇందుకోసం నేను శక్తి వంచన లేకుండా పని చేస్తున్నాను. ఆస్కార్‌ కల అసాధ్యమేమీ కాదు. మనం సాధించగలమనే నమ్మకం ఉండాలి. ఆస్కార్‌ అవార్డును సాధించగలమని మా ‘రాకా’ టీమ్‌ గట్టి నమ్మకంతో ఉంది. ఆస్కార్‌ వేదికపై తమిళ భాషలో మాట్లాడాలని నేను ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను. 

తమిళ ప్రజలు గర్వపడేలా ఆస్కార్‌ వేదికపై మాట్లాడతాను. ప్రేక్షకులు గర్వపడేలా ‘రాకా’ సినిమా ఉంటుంది’’ అని అట్లీ పేర్కొన్నారు. సన్‌ పిక్చర్స్‌ పతాకంపై కళానిధి మారన్‌ ‘రాకా’ను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా విడుదల కానుందనే ప్రచారం జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. తొలి భాగం 2027లో, మలి భాగం 2028లో వస్తుందని.. ఒకే భాగం అయితే ‘రాకా’ 2028లోనే విడుదలవుతుందనే ప్రచారం సాగుతోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

లైట్ గ్రీన్ శారీలో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ అషురెడ్డి అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 2

భార‌త జ‌ట్టు కెప్టెన్సీకి హర్మన్‌ గుడ్ బై ( ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న విజయ్‌ అమ్మ శోభా చంద్రశేఖర్‌, నటి దివ్య భారతి (ఫొటోలు)
photo 4

100% స్ట్రైక్ రేట్.. ఈ బ్యూటీని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 5

పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్ కోసం జాన్వీ కపూర్ ఇలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Naga Chaitanya's Push-up Challenge with Police 1
Video_icon

ఓల్డ్ వైరల్ వీడియో పోలీస్ తో పోటీ.. నాగ చైతన్య పుష్ అప్ ఛాలెంజ్
Actress Jhavni Kapoor Emotional Post About Chuttamalle Song AI Video 2
Video_icon

ఛీ ఇంత నీచమా? జాన్వీ ఎమోషనల్
Nallapareddy Prasanna Kumar Reddy Mass Warning To Vemireddy Prashanthi Reddy And Police 3
Video_icon

నేను నీకన్నా ఎక్కువ రౌడీయిజం చేయగలను! ప్రశాంతి రెడ్డికి మాస్ వార్నింగ్
TBJP Focusing On Elections 4
Video_icon

BJP కీలక నిర్ణయం.. బండి సంజయ్‌కు బంపరాఫర్‌
YSRCP Ravindra Reddy Press Meet 5
Video_icon

కేవలం పబ్లిసిటీ కోసమే బాబు సభ
Advertisement
 