‘ఊహలు ఉరుములై గుండెలోన మోగుతున్నవే... చూపులు చినుకులై కళ్లలోన జారుతున్నవే... చలో పదవే... చలో పదవే...’ అంటూ సాగుతుంది ‘వృషకర్మ’ సినిమాలోని ‘చలో పదవే...’ పాట. నాగచైతన్య, మీనాక్షీ చౌదరి హీరో, హీరోయిన్లుగా కార్తీక్ దండు దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం ‘వృషకర్మ’. ఈ చిత్రంలో అర్జున్ పాత్రలో నాగచైతన్య, దక్షగా మీనాక్షీ చౌదరి నటించారు.
బాపినీడు సమర్పణలో బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్, సుకుమార్. బి నిర్మించిన ఈ చిత్రం డిసెంబరు 4న రిలీజ్ కానుంది. గురువారం ఈ సినిమాలోని ‘చలో పదవే... చలో పదవే...’ పాట లిరికల్ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.
సంగీత దర్శకుడు అజనీష్ బి. లోక్నాథ్ స్వరకల్పనలో అనంత శ్రీరామ్ సాహిత్యం అందించిన ఈ పాటను సాయి విఘ్నేష్ పాడారు. ఈ పాట ప్రారంభంలో ‘అర్జున్... ఇషా ఆర్టిస్టిక్ చైల్డ్... కొత్తవాళ్లతో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వదు...’ అనే డైలాగ్ వినిపిస్తుంది. ‘‘ఒకో క్షణము... ఒకో జన్మే, మళ్లీ పుడదాం... చలో...’ అంటూ ఈ పాట సాగుతుంది.