ఓటీటీలోకి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సినిమాలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఈ వీకెండ్ అలా లెక్కలేనన్ని వచ్చాయి. వాటిలో కామ్రేడ్ కళ్యాణ్, బత్తా, సిగ్మా, డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్, అదే నీవు అదే నేను, మీర్జాపుర్, ఎస్సై యుగంధర్, ఇమ్మోర్టల్ చిత్రాలతో పాటు అక్క, రుద్రవనం పీఎస్ సిరీస్లు ఉన్నాయి. ఇవలా ఉంచితే ఓ తెలుగు యాక్షన్ థ్రిల్లర్ విడుదలకు సిద్ధమైంది.
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ప్రముఖ దర్శకుడు త్రినాథ్ నక్కిన.. నిర్మాతగా మారి నటుడిగా చేసిన సినిమా 'అనకాపల్లి'. విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్య వశిష్ట హీరోహీరోయిన్లుగా నటించారు. గత నెల 02న థియేటర్లలోకి వచ్చింది. కానీ కంటెంట్ తీసికట్టుగా ఉండటం, స్టార్స్ లేకపోవడంతో జనాలు దీనిని పట్టించుకోలేదు. ఇప్పుడీ చిత్రం ఈ మంగళవారం(నవంబర్ 03) నుంచి సన్ నెక్స్ట్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుందని ప్రకటించారు.
'అనకాపల్లి' విషయానికొస్తే.. అనకాపల్లి ప్రాంతంలో బుల్లెట్ (తారక్ పొన్నప్ప) అనే రౌడీ పేరంటేనే భయపడే పరిస్థితి. డ్రగ్స్ బిజినెస్ చేసే నాయుడు(కాండ్రేగుల నాయుడు)తో బుల్లెట్కు తరచూ గొడవలు జరుగుతుంటాయి. ఇదే ఊరిలో నిజాయితీగా బతుకుతూ ఏఈగా పనిచేసే సాంబశివరావు (త్రినాథరావు నక్కిన) కొడుకు సూర్య (విక్రమ్ సహిదేవ్).. బుల్లెట్ని చూసి ఆకర్షితుడై అతడి గ్యాంగ్లో చేరతాడు.
ఇద్దరూ కలిసి ఎమ్మెల్యే (వడ్లమాని శ్రీనివాస్) అనుచరుడు నాయుడిని మర్డర్ చేస్తారు. బుల్లెట్టుకు నమ్మకమైన అనుచరుడిగా ఉన్న సూరి ఎదురు తిరుగుతాడు. బుల్లెట్టు ఆధిపత్యాన్ని సవాల్ చేస్తాడు. సూరి అలా ఎందుకు చేశాడు? తొలి చూపులోనే ఇష్టపడ్డ అమృత (సంధ్య వశిష్ట)తో సూరి ప్రేమాయణం ఎలా సాగింది? బుల్లెట్, సూర్య, అమృత, నాయుడు మధ్య సంబంధాలు చివరకు ఎలాంటి పరిణామాలకు దారితీశాయి? అనేది మిగతా స్టోరీ.
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When unexpected twists meet unforgettable moments, you know you're in for a ride! 🔥 Watch Anakapalli on SunNXT from Nov 3. #Anakapalli #TeluguCinema #MovieTime #Entertainment #SunNXT https://t.co/45ypZ6mRCL
— SUN NXT (@sunnxt) October 31, 2026