ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ రాకా రిలీజ్కు ముందే రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. అట్లీ డైరెక్షన్లో వస్తోన్న ఈ చిత్రం గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించింది. ఒకేసారి 37 మంది నటులపై 'రియల్ టైమ్ మోషన్-క్యాప్చర్' నిర్వహించి ఈ ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని మేకర్స్ అఫీషియల్గా ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ప్రతినిధుల నుంచి అల్లు అర్జున్, దర్శకుడు అట్లీ సర్టిఫికేట్ అందుకున్నారు.
కాగా బన్నీ- అట్లీ కాంబోలో వస్తోన్న యాక్షన్ మూవీ రాకా. వీరిద్దరి కలయికలో వస్తోన్న తొలి చిత్రం కావడంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామ దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్గా కనిపించనుంది. ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ టాలీవుడ్ నటుడు పృథ్వీరాజ్(బబ్లూ) కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు.
కాగా.. ఈ సినిమాలో దీపిక పదుకొణెతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్ కూడా హీరోయిన్గా కనిపించనుంది. అంతేకాకుండా జాన్వీ కపూర్ నటిస్తోందని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ మూవీని మాఫియా బ్యాక్ డ్రాప్లో తెరకెక్కించనున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ మూవీలో బన్నీ డ్యూయల్ రోల్ చేయనున్నారని స్పష్టమవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నారు.
HISTORY MADE 🏆 A global triumph that takes Indian cinema to the world stage! 🌎#Raaka sets a Guinness World Record for the “Most People Motion-Captured in Real-Time”, with 37 performers captured simultaneously!
Mr. Allu Arjun and Mr. Atlee received the Guinness World Records… pic.twitter.com/BuozZNET6K
— Sun Pictures (@sunpictures) September 21, 2026