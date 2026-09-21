 అల్లు అర్జున్ రాకా.. రిలీజ్‌కు ముందే గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ | Allu arjun Raaka Movie Creates guinness world record | Sakshi
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Raaka Movie: అల్లు అర్జున్ రాకా.. రిలీజ్‌కు ముందే గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్

Sep 21 2026 6:10 PM | Updated on Sep 21 2026 7:21 PM

Allu arjun Raaka Movie Creates guinness world record

ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ రాకా రిలీజ్‌కు ముందే రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. అట్లీ డైరెక్షన్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రం గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించింది. ఒకేసారి 37 మంది నటులపై 'రియల్ టైమ్ మోషన్-క్యాప్చర్' నిర్వహించి ఈ ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని మేకర్స్ అఫీషియల్‌గా ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ప్రతినిధుల నుంచి అల్లు అర్జున్, దర్శకుడు అట్లీ సర్టిఫికేట్‌ అందుకున్నారు.  

కాగా బన్నీ- ‍అట్లీ కాంబోలో వస్తోన్న యాక్షన్ మూవీ రాకా. వీరిద్దరి కలయికలో వస్తోన్న తొలి చిత్రం కావడంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామ దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ టాలీవుడ్ నటుడు పృథ్వీరాజ్‌(బబ్లూ) కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు.

కాగా.. ఈ సినిమాలో దీపిక పదుకొణెతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్ కూడా హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. అంతేకాకుండా జాన్వీ కపూర్ నటిస్తోందని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ మూవీని మాఫియా బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కించనున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ మూవీలో బన్నీ డ్యూయల్ రోల్‌ చేయనున్నారని స్పష్టమవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నారు. 

రీలిజ్ కు ముందే రాకా మూవీకి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు

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