అల్లరి నరేష్ హీరోగా వస్తోన్న లేటేస్ట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ రంభ ఊర్వశి మేనక. ఈ సినిమాకు చంద్రమోహన్ చింతాడ దర్శకత్వం వహించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ మూవీని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్– హాస్య మూవీస్ బ్యానర్స్పై రాజేష్ దండా, నిమ్మకాయల ప్రసాద్ నిర్మించారు.
ఇటీవల ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయగా.. ఫుల్ ఫన్గా అనిపించింది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ సాంగ్ ఆడియన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సాంగ్ చూస్తుంటే ఈ మూవీలో హైలెట్గా ఉండనుందని తెలుస్తోంది. భారీస్థాయిలో ఈ పాటను షూట్ చేసినట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ పాటకు సురేశ్ బనిశెట్టి లిరిక్స్ అందించగా.. ధనుంజయ్ సీపన, సాహితి చాగంటి ఆలపించారు. ఈ పాటను చైతన్ భరద్వాజ్ కంపోజ్ చేశారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ టైటిల్ సాంగ్ మీరు కూడా చూసేయండి.
రంభ ఊర్వశి మేనక... స్టెప్ వేస్తే తెల్లార్లూ వేడుక ❤️🔥
The Ultimate Dance Blast number #RambaOorvasiMenaka Title Song Lyrical Video Out Now🕺💃💃💃
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IN CINEMAS SEPTEMBER 4th, 2026 😀@allarinaresh @Surbhiactress @RashiReal_ #VishnuPriya… pic.twitter.com/fgu1zb3EYP
— Annapurna Studios (@AnnapurnaStdios) August 27, 2026