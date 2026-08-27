 నిన్న రామ్‌చరణ్‌...నేడు చిరంజీవి... ‘ఇరుముడి’పై ‘మెగా’ ప్రశంసలు | Chiranjeevi Review On Irumudi Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘ఇరుముడి’పై చిరంజీవి రివ్యూ.. వెంటనే స్పందించిన రవితేజ!

Aug 27 2026 2:31 PM | Updated on Aug 27 2026 3:01 PM

Chiranjeevi Review On Irumudi Movie

ఇరుముడి.. ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో ఎక్కడ చూసినా ఈ సినిమా గురించే చర్చ నడుస్తోంది. సాధారణ ప్రేక్షకులే కాదు సినీ తారలు కూడా ఈ సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై రష్మిక, విజయ్‌ దేవరకొండ, రామ్‌ చరణ్‌ లాంటి స్టార్స్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా తమ రివ్యూని ఇచ్చారు. ఇక తాజాగా మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి కూడా ఈ సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించారు. సినిమా ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు పూర్తిగా ఆస్వాదించానన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్‌లో సుధీర్ఘమైన పోస్ట్‌ పెట్టాడు. 

(చదవండి: 'ఇరుముడి' సక్సెస్.. చరణ్ ప్రశంసలు)

‘ఇరుముడి’తో బ్లాక్‌ బస్టర్‌ హిట్‌ కొట్టిన నా ప్రియ సోదరుడు రవితేజకి హృదయపూర్వక అభినందనలు. సినిమా ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు పూర్తిగా ఆస్వాదించాను. రవితేజ చాలా అద్భుతంగా నటించాడు. త్రినాథ్‌ పాత్రను తన భుజాలపై మోశాడు. దర్శకుడు శివనిర్వాణ ఈ సినిమాను భావోద్వేగంతో చాలా అద్భుతంగా తెరకెక్కించాడు. బేబీ నక్షత్ర(ఈ చిత్రంలో రవితేజ కూతురుగా నటించింది)కు ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉండాలని ఆశీస్సులు. చిత్ర బృందానికి, నిర్మాతలకు, నవీన్ యెర్నేని, ఇతరులకు నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఒక సినిమా విజయం పరిశ్రమలోని అందరికీ పండుగే. ఈ పరిశ్రమ అందరిదీ… ఏ కొందరిదో కాదు. మనం బతకాలి… ఇతరులనూ బతికించాలి’అని చిరంజీవి తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో రాసుకొచ్చారు. ఇక చిరంజీవి ట్వీట్‌పై రవితేజ కూడా స్పందిస్తూ.. ‘అన్నయ్య..థ్యాంక్యూ సో మచ్‌’ అని రీట్వీట్‌ చేశాడు. 

(చదవండి: ‘ఇరుముడి’కి ఈ పాప రెమ్యునరేషన్‌ ఎంతో తెలుసా..!)

ఇరుముడి విషయానికొస్తే.. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ సంస్థ నిర్మించింది. రవితేజకు జోడీగా ప్రియా భవానీ శంకర్‌ నటించగా, బేబీ నక్షత్ర, సాయి కుమార్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ నెల 21న విడుదలైన ఈ చిత్రం కేవలం రెండు రోజుల్లోనే బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ సాధించింది. ఐదు రోజుల్లోనే రూ.108.5 కోట్ల గ్రాస్‌ వసూళ్లను సాధించింది.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కుందనపు బొమ్మలా నభా నటేష్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఓనం వేడుకలో కృతి శెట్టి.. (ఫోటోలు)
photo 3

సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిన తార మంజు వారియర్..(ఫోటోలు)
photo 4

ఫ్యామిలీతో అనుపమ ఓనం సెలబ్రేషన్స్.. (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : చార్మినార్ వద్ద ఘనంగా మిలాద్-ఉన్-నబీ వేడుకలు (ఫొటోలు)

Video

View all
What Happens When Himalayan Ice Melts Suddenly 1
Video_icon

చిన్న మంచు ముక్కకే నేపాల్ మునిగితే... హిమాలయాలు కరిగితే...? నేపాల్ వరదల వెనుక రహస్యం?
Mount Kailash Time Travel Mystery 2
Video_icon

సైన్స్‌కు అర్థం కాని కైలాస రహస్యం..
Nepal Flash Floods Video People Running For Lifes 3
Video_icon

నేపాల్‌లో భారీ వరద బీభత్సం.. ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు పరుగులు!
China Knew About the Floods But Failed to Warn Nepal 4
Video_icon

చైనాకు తెలిసిన నేపాల్‌ను హెచ్చరించలేదా? చైనా పాపమే .. నేపాల్ కి శాపమా?
YSRCP Syamala SLAMS MLA Dhulipalla Narendra Over Theft Controversy 5
Video_icon

రాజీనామా చెయ్! నీకు రోజులు దగ్గర పడ్డాయి ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర... బ్రాహ్మణుల ఉసురు ఊరికే పోదు
Advertisement
 