 సన్నీ లియోన్‌పై కేసు.. కొట్టేసిన కోర్టు | Court Rejects Criminal Case Against Sunny Leone And Husband Daniel Weber Over ₹70 Lakh Commission Dispute | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సన్నీ లియోన్‌పై కేసు.. కొట్టేసిన కోర్టు

Aug 27 2026 11:24 AM | Updated on Aug 27 2026 11:49 AM

Sunny Leone Cleared in Rs 70L Commission Dispute Case

సినీ నటి సన్నీ లియోన్‌, ఆమె భర్త డేనియల్‌ వెబర్‌, మేనేజర్‌ సన్నీ రాజనీపై 2024లో దాఖలైన క్రిమినల్‌ రివిజన్‌ పిటిషన్‌ను సెషన్స్‌ కోర్టు కొట్టేసింది. తెలుగు సినిమా విషయంలో రూ.70 లక్షలకు పైగా కమీషన్‌ బకాయి పెట్టారంటూ ఓం ప్రకాశ్‌ జైన్‌ చేసిన ఆరోపణలపై ఈ పిటిషన్‌ దాఖలైంది. తన వల్లే సన్నీ లియోన్‌కు ఓ సినిమాలో అవకాశం వచ్చిందని, ఒప్పందం ప్రకారం రూ.1.75 కోట్ల పారితోషికానికి సంబంధించి 10 శాతం ఇన్సెంటివ్‌గా తనకు చెల్లించాల్సి ఉందని జైన్‌ అందులో పేర్కొన్నారు. అయితే కొంత మొత్తం మాత్రమే చెల్లించి, మిగిలిన కమీషన్‌ను ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు.

2024లో ఫిర్యాదు..
ఈ వ్యవహారంలో మోసం, నమ్మకద్రోహం, క్రిమినల్‌ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారంటూ జైన్‌ ఫిర్యాదు చేశారు. 2024లో మేజిస్ట్రేట్‌ కోర్టు ఆ ఫిర్యాదును తిరస్కరించడంతో ఆయన సెషన్స్‌ కోర్టును ఆశ్రయించారు. అయితే ఈ వ్యవహారం వాణిజ్య లావాదేవీకి సంబంధించినదేనని అదనపు సెషన్స్‌ జడ్జి పి.ఏ.సానే తెలిపారు. రికార్డుల్లో టాక్స్‌ ఇన్వాయిస్‌, రెండు ఫామ్‌ 16-ఏ కాపీలు, ఫుల్‌ అండ్‌ ఫైనల్‌ సెటిల్‌మెంట్‌ ధ్రువపత్రాలు జైన్‌కు అనుకూలంగా ఉన్నట్లు కోర్టు గుర్తించింది.

ఇలా నిర్ధారించలేం..
అయితే కేవలం చెల్లింపులు జరగకపోవడం వల్లే మోసం లేదా నమ్మకద్రోహం నేరాలు నిర్ధారించలేమని స్పష్టం చేసింది. మొదటి నుంచే మోసం చేసినట్లు ఆధారాలు ఉంటేనే వాణిజ్య వివాదం.. క్రిమినల్‌ నేరంగా పరిగణించవచ్చని పేర్కొంటూ జైన్‌ రివిజన్‌ పిటిషన్‌ను కొట్టేసింది.

ఇదీ చదవండి: నాకు యాక్టింగ్‌ నేర్పిస్తావా నక్షత్రా..!: హీరో ధనుష్‌

Advertisement

Related News By Category

    Related News By Tags

      Advertisement
       
      Advertisement

      Photos

      View all
      photo 1

      కేరళ అందాల ఓణం వేడుకలో కృతి శెట్టి.. (ఫోటోలు)
      photo 2

      సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిన తార మంజు వారియర్..(ఫోటోలు)
      photo 3

      ఫ్యామిలీతో అనుపమ ఓనం సెలబ్రేషన్స్.. (ఫోటోలు)
      photo 4

      హైదరాబాద్‌ : చార్మినార్ వద్ద ఘనంగా మిలాద్-ఉన్-నబీ వేడుకలు (ఫొటోలు)
      photo 5

      రాఖీ పౌర్ణమి.. వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో సందడే సందడి (ఫొటోలు)

      Video

      View all
      Massive Floods In The Himalayas Over 160 Dead In Devastating Disaster 1
      Video_icon

      హిమాలయాల్లో జలప్రళయం.. 160 మందికి పైగా మృతి
      Vidadala Rajini Consoles To Chilakaluripet Bus Accident Victims 2
      Video_icon

      చిలకలూరిపేట బస్సు యాక్సిడెంట్.. బాధితులకు విడదల రజిని పరామర్శ
      Karumuri Venkat Reddy Serious On ABN Radhakrishna Over 3
      Video_icon

      నువ్వు అసలు మనిషివేనా.. జగన్ రాఖీ పౌర్ణమి ABN వార్త
      War Of Words Between IAS Officers In AP 4
      Video_icon

      ఐఏఎస్ ల మధ్య నువ్వా.. నేనా? ఏపీలో ముదిరిన విభేదాలు
      YS Jagan Expresses Shock Over Palnadu Road Accident 5
      Video_icon

      పల్నాడు జిల్లా రోడ్డు ప్రమాదంపై వైఎస్ జగన్ దిగ్భ్రాంతి
      Advertisement
       