అల్లం – బెల్లం – గుమ్మడికాయ 

అల్లం – బెల్లాన్ని విజయవంతంగా కెమేరాలో క్యాప్చర్ చేశారు మణిరత్నం. అనుకున్నట్లుగా చిత్రీకరణ పూర్తవడంతో హ్యాపీగా గుమ్మడికాయ కొట్టేశారు. విజయ్ సేతుపతి, సాయి పల్లవి జంటగా మణిరత్నం దర్శకత్వంలో ఆ మధ్య ఆరంభమైన ‘ఇంజి వెల్లమ్’ సినిమాకి సంబంధించిన వార్త ఇది. ఇంజి, వెల్లమ్ అంటే ‘అల్లం బెల్లం’ అని అర్థం. ఈ చిత్రం షూటింగ్ని చాలా సైలెంట్గా పూర్తి చేశారు.
జూలై నెలాఖరున చిత్రీకరణ ఆరంభించి, అక్టోబరు నెలాఖరుకల్లా... జస్ట్ మూడు నెలల్లో ఈ చిత్రాన్ని ముగించడం విశేషం. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి. మణిరత్నం మార్క్ ఫీల్ గుడ్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్గా ఈ చిత్రం రూపొందింది. కోల్కత్తా నేపథ్యంలో సాగే ప్రేమకథా చిత్రం అని కోలీవుడ్ టాక్. వచ్చే ఏడాది జనవరి 29న ‘ఇంజి వెల్లమ్’ని విడుదల చేయాలనుకుంటున్నారని సమాచారం.