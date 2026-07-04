 నేను తెలుగోడినే.. టాలీవుడ్ పట్టించుకోలేదు | Actor Sriman Reacts Got Chance Anil Ravipudi Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Sriman: వందల మూవీస్ చేశా.. కానీ తెలుగోళ్లకు నా పేరు తెలీదు

Jul 4 2026 7:10 PM | Updated on Jul 4 2026 7:10 PM

Actor Sriman Reacts Got Chance Anil Ravipudi Movie

మిగతా భాషల సంగతేమో గానీ తెలుగులో మాత్రం ప్రతి సినిమాలోనూ పరభాష నటీనటులు చాలామంది ఉంటారు. అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పుట్టినప్పటికీ ఇతర ఇండస్ట్రీలోనూ సెటిలైన నటీనటులు కూడా ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్లలో ఒకడు శ్రీమన్. తమిళ డబ్బింగ్ చిత్రాలతో ఈయన్ని చూసే ఉంటారు. అయితే తాను కూడా తెలుగువాడినే అని.. అనిల్ రావిపూడి మూవీలో తనకు అవకాశమివ్వడంపై ఎమోషనల్ అయ్యాడు. ఓ వీడియోని పోస్ట్ చేశాడు.

(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి వడ్డే నవీన్ రీఎంట్రీ సినిమా)

'నేను తమిళ సినిమాలకే పరిమితమైన నటుడిని అనుకుంటే పొరపాటే. నా పుట్టిల్లు ఆంధ్రప్రదేశ్. మాది తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని గొల్లలమామిడాడ గ్రామం. చాలా ఏళ్ల క్రితమే మా కుటుంబం తమిళనాడులో స్థిరపడటం వల్ల తమిళంలో ఎక్కువ అవకాశాలొచ్చాయి. కానీ నేను పుట్టి పెరిగిన తెలుగులో నాకంటూ ఆశించిన స్థాయిలో గుర్తింపు, పేరు రాకపోవడం నాకు ఎప్పుడూ పెద్ద లోటుగానే ఉండిపోయింది'

'ఎయిర్ పోర్ట్, రైల్వే స్టేషన్‌లో నన్ను చూసి తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎంతో అప్యాయంగా పలకరిస్తుంటారు. నా యాక్టింగ్ బాగుందని మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. అంతా బాగానే ఉన్నా చివరలో 'మీ పేరేంటి సార్?' ‍అని అడిగినప్పుడు మాత్రం బాధగా ఉంటుంది. వందలాది సినిమాల్లో కనిపించినా గానీ తెలుగు ప్రేక్షకులకు నా పేరు తెలియకపోవడం బాధాకరం. తమిళ చిత్రాలు తెలుగులో రిలీజ్ చేసినప్పుడు నా పాత్రకు నేనే డబ్బింగ్ చెప్పుకొంటాను. కానీ నేరుగా తెలుగు మూవీలో నటించి చాలా ఏళ్లు అయిపోయింది. మంచి తెలుగు దర్శకులతో పనిచేయాలనే ఆశ ఉన్నా ఎవరినీ నోరు తెరిచి ఛాన్సులు అడగలేకపోయాను'

'2022లో వారిసు(తెలుగు 'వారసుడు') షూటింగ్ టైంలో నిర్మాత దిల్ రాజు ద్వారా అనిల్ రావిపూడి నాకు పరిచమయ్యారు. నేను చేసిన సినిమాలు, హావభావాలు గుర్తుపెట్టుకున్న అనిల్.. ఇన్నాళ్లకు తన మూవీలో ఆఫర్ ఇచ్చాడు. ఈ చిత్రం కోసం తమిళంలో నాలుగు ప్రాజెక్టులు వదులుకున్నాను. ఇందులో నటించడం మర్చిపోలేని అనుభూతి కలిగిస్తోంది. ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చిన అనిల్ రావిపూడికి ఎన్నో వేల కృతజ్ఞతలు చెప్పుకొన్నా తక్కువే' అని శ్రీమన్ భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు.

వెంకటేశ్-కల్యాణ్ రామ్ నటిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ సెట్‌లో శ్రీమన్.. దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడితో తీసుకున్న ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు. ఈ నటుడు.. కమల్ హాసన్ 'పంచతంత్రం', 'కాంచన' ఫ్రాంచైజీతో పాటు గిల్లి, భైరవ తదితర చిత్రాల్లో కనిపించాడు.

(ఇదీ చదవండి: వాళ్లు పెద్దోళ్లు.. ఖుష్బూపై అలిగిన సీనియర్ నటుడు)

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ముంబైలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 2

రోమ్‌లో తెగ తిరిగేస్తున్న ధనశ్రీ (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ బర్త్ డే.. స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్‌గా 'సినీ జంట' (ఫొటోలు)
photo 4

అప్పుడే హీరోయినా? మొన్న ఇంటర్‌ అయ్యింది.. టైం కావాలంటున్న చిన్నది (ఫొటోలు)
photo 5

ఏపీలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన గుహ గురించి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Former Air Hostess Likitha Exclsuive Interview 1
Video_icon

ఫ్లైట్ లో బిజినెస్ మెన్స్ వచ్చి విసిటింగ్ కార్డు ఇస్తారు
Video: Couple Falls Into Open Sewer Pit In Junagadh 2
Video_icon

Viral Video: గుండె జారిపోయే సీన్.. జునాగఢ్ గుంత ప్రమాదం..
Prashna Ravan First Reaction After Release From Jail 3
Video_icon

విడుదల తర్వాత ప్రశ్నరావణ్ బిగ్ స్టేట్‌మెంట్!
Iran Ali Khamenei Funeral Update 4
Video_icon

6 రోజులు..5 నగరాల్లో ఖమేనీ అంత్యక్రియలు
Perni Nani Shocking Comments On Ravan Arrests 5
Video_icon

రావణ్ ను చంపే కుట్ర.. ఆ ఎమ్మెల్యేకు బందరులో ఏం పని..
Advertisement
 