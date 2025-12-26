 ఆది సాయికుమార్ శంబాల.. తొలి రోజే ఊహించని వసూళ్లు | Aadi Saikumar's Shambhala Movie first day collections worldwide | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Shambhala Movie: ఆది సాయికుమార్ శంబాల.. తొలి రోజు ఎన్ని కోట్లంటే?

Dec 26 2025 1:31 PM | Updated on Dec 26 2025 1:48 PM

Aadi Saikumar's Shambhala Movie first day collections worldwide

ఆది సాయికుమార్, అర్చనా అయ్యర్‌ జోడీగా నటించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌ మూవీ శంబాల. యుగంధర్‌ ముని దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని షైనింగ్‌ పిక్చర్స్‌ బ్యానర్‌లో రాజశేఖర్‌ అన్నభీమోజు, మహీధర్‌ రెడ్డి నిర్మించారు. ఈ సినిమా అభిమానుల అంచనాల మధ్య క్రిస్‌మస్‌ కానుకగా 25న థియేటర్లలో విడుదలైంది. తొలి రోజే ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద పాజిటివ్ టాక్‌ తెచ్చుకుంది.

ఈ సినిమా మొదటి రోజు కలెక్షన్ల పరంగా అదరగొట్టింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫస్ట్ డే రూ.3.3 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించింది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ హీరో ఆది సాయికుమార్‌ పోస్టర్‌ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాకు మరిన్ని థియేటర్స్ యాడ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ చిత్రంలో రవి వర్మ, మీసాల లక్ష్మణ్‌, స్వాసిక విజయ్‌, షీజు మీనన్‌, శివకార్తిక్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ మూవీకి శ్రీచరణ్‌ పాకాల సంగీతమందించారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

క్రిస్మస్‌ వేడుకల్లో సినీ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

ఈ ఏడాది మధుర జ్ఞాపకాలను షేర్ చేసిన సమంత.. (ఫోటోలు)
photo 3

‘శంబాల’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

టీటీడీ ఘోర వైఫల్యం.. భక్తుల ఆగ్రహం (ఫొటోలు)
photo 5

‘భర్త’ను మరోసారి పెళ్లి చేసుకున్న వీనస్‌ విలియమ్స్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Comment On CM Revanth Reddy Vs KCR 1
Video_icon

సై అంటే సై.. ఎవరి వాదన కరెక్ట్?
Tirumala Devotees Fires On Chandrababu Govt Over TTD Arrangements 2
Video_icon

ఒక్కప్పుడే బాగుంది.. ఈ ప్రభుత్వంలో తిరుమల దర్శనం అంటే నరకమే
Actor Shivaji Reaction On Anchor Anasuya Comments 3
Video_icon

తగ్గేదేలే.. అనసూయ గారూ.. తొందరలోనే నీ ఋణం తీర్చుకుంటా
KSR Live Show Karumuri Venkat Reddy Comments Chandrababu 4
Video_icon

బాబే ఒక చిల్లర..! లోకేష్, పురందేశ్వరి చిల్లర మర్చిపోయావా!
Rebel Star Prabhas Makes Grand Entry Into X 5
Video_icon

X లోకి ప్రభాస్ ఎంట్రీ ఫిక్సయ్యిందా..!
Advertisement
 