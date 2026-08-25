ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇచ్చే దేశాల నుంచి ఆ దేశం పేరు తొలగింపు

వాషింగ్టన్: సిరియాను అమెరికా సోమవారం ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇచ్చే దేశాల జాబితా నుంచి తొలగించింది. 1979 నుంచి అమల్లో ఉన్న ఈ గుర్తింపునకు ముగింపు పలకడంతో సిరియాతో వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఉన్న కీలక ఆంక్షలు తొలగిపోయాయి. 45 రోజుల కాంగ్రెస్ సమీక్ష అనంతరం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం.. అధ్యక్షుడు అహ్మద్ అల్-షరా నేతృత్వంలోని సిరియా కొత్త ప్రభుత్వంతో సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు వాషింగ్టన్ చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో మరో ముందడుగుగా నిలిచింది.
హయత్ తహ్రీర్ అల్-షామ్ సంస్థపై ఉన్న ప్రత్యేకంగా గుర్తించిన ప్రపంచ ఉగ్రవాద సంస్థ హోదాను కూడా రద్దు చేసింది. దీనికి అనుగుణంగా ఆర్థిక శాఖ ఆంక్షల సడలింపును ప్రకటించింది.
“అధ్యక్షుడు అహ్మద్ అల్-షరా నేతృత్వంలోని సిరియా ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద చర్యలకు సిరియాను పూర్తిగా దూరం చేసేందుకు తీసుకున్న సానుకూల చర్యలు, చేసిన తదుపరి హామీలను గుర్తిస్తూ ఈ చర్యలన్నీ తీసుకున్నాం” అని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
ఈ చర్యలు పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించి సిరియా ఆర్థిక పునరుద్ధరణకు మద్దతు ఇస్తాయని ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ తెలిపారు. “సిరియాలో అదనపు పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించేందుకు నేటి నిర్ణయం దోహదపడుతుంది. తద్వారా రాజకీయ, ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని పెంపొందించవచ్చు” అని ఆయన అన్నారు.
ఎన్నో ప్రయోజనాలు
ఈ మార్పులు సిరియాపై ఆంక్షల సడలింపు కల్పిస్తామని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇచ్చిన హామీకి అనుగుణంగా ఉన్నాయని అమెరికా ఆర్థిక శాఖ తెలిపింది. ఆంక్షల తొలగింపు “ప్రపంచ ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కొనే విషయంలో ఆర్థిక శాఖ వైఖరిని మార్చదు. సిరియాలోని చెడు చర్యలకు పాల్పడే వ్యక్తులు, సంస్థలను బాధ్యులను చేయాలనే మా నిబద్ధత కొనసాగుతుంది” అని పేర్కొంది. 2025 జూలైలో అమెరికా సిరియాపై అమలు చేసిన విస్తృత ఆంక్షల కార్యక్రమాన్ని ముగించిన తరువాత కూడా ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇచ్చే దేశం అనే గుర్తింపు కొనసాగింది.
సిరియాలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్న వ్యాపార సంస్థలు, ఆర్థిక సంస్థలకు ఇది ప్రధాన అడ్డంకిగా నిలిచింది. ఈ గుర్తింపు కారణంగా అమెరికా విదేశీ సహాయం, రక్షణ రంగ ఎగుమతులు, విక్రయాలు, కొన్ని ద్వంద్వ వినియోగ వస్తువులు, ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఆంక్షలు ఉండేవి.
అప్పటి నుంచి అమెరికా ఆర్థిక సంస్థలు సిరియాకు సేవలు అందించవచ్చని, సిరియా బ్యాంకులకు సంబంధించిన చెల్లింపులను నిర్వహించవచ్చని, సిరియా బ్యాంకులతో ప్రతినిధి బ్యాంకింగ్ సంబంధాలను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని ఆర్థిక శాఖ తెలిపింది. అయితే ఆంక్షలకు లోబడి ఉన్న సంస్థలు ఇందులో భాగం కాకూడదు.
సోమవారం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సిరియా ప్రభుత్వం స్వాగతించింది. దాదాపు 14 ఏళ్ల యుద్ధం తరువాత దేశ పునర్నిర్మాణానికి అవసరమైన పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థతో తిరిగి అనుసంధానం కావడానికి ఇది ఒక అవకాశమని పేర్కొంది.
ఉగ్రవాద సంస్థగా ఉన్న గుర్తింపును ఆర్థిక సంబంధాల పునర్నిర్మాణానికి చివరి అడ్డంకిగా సిరియా విదేశాంగ మంత్రి అసద్ అల్ షిబానీ గతంలో పేర్కొన్నారు. “ఇక సిరియాలో పెట్టుబడులు పెట్టడం, వ్యాపారం చేయడం, ఆర్థిక జీవితాన్ని పునర్నిర్మించడం కోసం ఎలాంటి అడ్డంకి లేదు” అని ఆయన అన్నారు. 1979లో అప్పటి అధ్యక్షుడు హఫీజ్ అల్-అసాద్ ప్రభుత్వం మిలిటెంట్ గ్రూపులకు మద్దతు ఇస్తోందని అమెరికా ఆరోపించిన సమయంలో సిరియాకు ఈ గుర్తింపు విధించింది. ఆయన కుమారుడు బషర్ అల్-అసాద్ పాలనలో కూడా ఇది కొనసాగింది. 2024 డిసెంబరులో షరా నేతృత్వంలోని తిరుగుబాటుదారులు అసాద్ను అధికారం నుంచి తొలగించారు.
ఒకప్పుడు అల్-ఖైదాతో అనుబంధంగా
గతంలో నుస్రా ఫ్రంట్గా పిలిచిన హెచ్టీఎస్ ఒకప్పుడు సిరియాలో అల్-ఖైదాతో అనుబంధంగా ఉండేది. 2016లో ఆ సంస్థతో సంబంధాలను తెంచుకుంది. అనంతరం షరా తిరుగుబాటు కూటమికి నాయకత్వం వహించి అసాద్ను అధికారం నుంచి తొలగించారు. ఆ తరువాత ఆయన అధ్యక్షుడయ్యారు.
సిరియాను తొలగించడంతో అమెరికా ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇచ్చే దేశాల జాబితాలో ప్రస్తుతం క్యూబా, ఇరాన్, ఉత్తర కొరియా అనే 3 దేశాలు మాత్రమే మిగిలాయి. వాషింగ్టన్, డమాస్కస్ మధ్య విస్తృత సాన్నిహిత్యం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో తాజా నిర్ణయం వచ్చింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సిరియాపై ఆంక్షల సడలింపుకు మద్దతు ఇచ్చారు. టర్కీ పర్యటన సందర్భంగా షరాతో సమావేశమయ్యారు. కొత్త సిరియా ప్రభుత్వం ఆర్థిక పునర్నిర్మాణానికి అంతర్జాతీయ మద్దతు కోరుతోంది.
సిరియా అధికారులు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థలు, కంపెనీలతో సన్నిహిత సంబంధాల కోసం కూడా ప్రయత్నిస్తున్నారు. సిరియా ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ప్రతినిధులతో చర్చలు జరిపింది. మాస్టర్కార్డ్ సంస్థ అంతర్జాతీయ కార్డు చెల్లింపులకు అవసరమైన మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి కోసం క్యూఎన్బీ గ్రూప్, సిరియా కేంద్ర బ్యాంకుతో కలిసి పనిచేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
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సిరియాలో స్థిరీకరణ, ఆర్థిక పునరుద్ధరణ, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో తిరిగి భాగస్వామ్యం కావడానికి మద్దతు ఇవ్వడమే డమాస్కస్తో తమ సంబంధాల లక్ష్యమని వాషింగ్టన్ తెలిపింది. అదే సమయంలో ఉగ్రవాదం, ఇతర ఆంక్షలకు లోబడి ఉన్న వ్యక్తులు, సంస్థలపై లక్ష్యిత చర్యలను కొనసాగిస్తామని పేర్కొంది.