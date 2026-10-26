అమెరికా ‘మధ్యంతరం’: భయపెడుతున్న ‘తెల్లటి పొడి లేఖలు’

వాషింగ్టన్: అమెరికాలో నవంబర్ 3న జరగనున్న మధ్యంతర ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఎన్నికల సిబ్బందికి బెదిరింపులు పెరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఎన్నికల కార్యాలయాలకు అనుమానాస్పద లేఖలు రావడం, సామాజిక మాధ్యమాల్లో బెదిరింపులు, ఎన్నికల ప్రక్రియలో రాజకీయ జోక్యం ఉంటుందనే భయాలు అధికారులను కలవరపెడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల సిబ్బంది భద్రతను పెంచడంతోపాటు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు స్థానిక అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఎన్నికల నిర్వహణలో కీలక పాత్ర పోషించే సిబ్బందిని రక్షించడం, ఫలితాలపై ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టడం ఇప్పుడు ప్రధాన సవాళ్లుగా మారాయి.
32 రాష్ట్రాల్లో అనుమానాస్పద లేఖలు
అమెరికాలో ఎన్నికల కార్యాలయాలకు అనుమానాస్పద లేఖలు రావడంతో భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు పెరిగాయి. అక్టోబర్ 15న ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (ఎఫ్బీఐ) ఎన్నికల సిబ్బందిపై వస్తున్న బెదిరింపుల గురించి హెచ్చరిక జారీ చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా 32 రాష్ట్రాల్లోని ఎన్నికల కార్యాలయాలకు అనుమానాస్పద లేఖలు అందినట్లు సమాచారం. వీటిలో కొన్ని లేఖల్లో గుర్తుతెలియని పదార్థాలు ఉండటంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. లూసియానాలో తెల్లటి పొడి ఉన్న ఓ లేఖ రావడంతో కార్యాలయాన్ని ఖాళీ చేయించారు. ఒక ఉద్యోగిని వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే పరీక్షల్లో ఆ పదార్థం హానికరమైనది కాదని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలపై ఎఫ్బీఐ, అమెరికా పోస్టల్ ఇన్స్పెక్షన్ సర్వీస్ దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి. బెదిరింపులు లేదా అనుమానాస్పద ఘటనల గురించి సమాచారం తెలిసినవారు స్థానిక ఎఫ్బీఐ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలని లేదా ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదు చేయాలని అధికారులు సూచించారు.
ఆన్లైన్ బెదిరింపులతోనూ ఇబ్బందులు
ఎన్నికల సిబ్బందికి ఎదురవుతున్న సమస్యలు భౌతిక భద్రతకే పరిమితం కావడం లేదు. 2020 అధ్యక్ష ఎన్నికల సందర్భంగా విస్తృతంగా అక్రమాలు జరిగాయంటూ వచ్చిన తప్పుడు ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాల ధ్రువీకరణలో పాల్గొన్న అధికారులు వేధింపులు ఎదుర్కొన్నారు. ఇప్పుడు కూడా రాజకీయ నాయకుల జోక్యం, రాజకీయ ప్రేరేపిత దర్యాప్తులపై ఎన్నికల సిబ్బంది ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత కూడా వారి బాధ్యతలు కొనసాగుతాయి. బ్యాలెట్లను పరిశీలించడం, అవసరమైన చోట ఓటర్ల సంతకాలు, రికార్డులను తనిఖీ చేయడం, ఓట్లను లెక్కించడం, తేడాలు కనిపిస్తే వాటిపై విచారణ జరపడం వంటి పనులను రాష్ట్ర చట్టాలకు అనుగుణంగా పూర్తి చేయాలి. ముఖ్యంగా పోటీ హోరాహోరీగా ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో మెయిల్ ద్వారా వచ్చిన బ్యాలెట్లు ఎక్కువగా ఉంటే లెక్కింపునకు మరింత సమయం పట్టవచ్చు. అయితే ఓట్ల లెక్కింపులో జాప్యం జరిగినంత మాత్రాన అక్రమాలు జరిగినట్లు కాదని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ, నిర్ధారణ కాని ఆరోపణలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వేగంగా వ్యాపించడం వల్ల సాధారణ లెక్కింపు విధానాలు సైతం రాజకీయ వివాదాలకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంది.
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