వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు, లైంగిక నేరాల దోషి జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్కు మధ్య సంబంధాల వ్యవహారం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ఎప్స్టీన్ నేరాల్లో ట్రంప్ పాత్ర ఉందంటూ అమెరికా ప్రతినిధుల సభ న్యాయవ్యవహారాల కమిటీలోని డెమోక్రాట్లు 50 పేజీలకు పైగా ఉన్న నివేదికను విడుదల చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై అధ్యక్షుడు ట్రంప్తో పాటు అటార్నీ జనరల్ టాడ్ బ్లాంచ్ పాత్రపైనా స్వతంత్ర ప్రత్యేక న్యాయవాదితో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. అయితే, నివేదికలోని ఆరోపణలకు సంబంధించి ప్రత్యక్ష ఆధారాలను వెల్లడించని అంశాలు కూడా ఉన్నాయని సమాచారం.
యువతులపై దురాగతాల్లో ట్రంప్?
1990ల మధ్య నుంచి చివరి వరకు ఎప్స్టీన్ యువతులపై సాగించిన లైంగిక వేధింపుల్లో ట్రంప్ చురుకైన పాత్ర పోషించారని నివేదిక ఆరోపించింది. గతంలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఆరోపణలతో పాటు, తాజాగా ఓ మహిళ చేసిన ఆరోపణను కూడా ప్రస్తావించింది. అయితే, ఈ కొత్త ఆరోపణకు సంబంధించి ఆ మహిళ కమిటీ సిబ్బందితో జరిపిన సంభాషణలు మినహా ప్రత్యక్ష ఆధారాలను నివేదిక చూపలేదని సమాచారం. ఎప్స్టీన్ నేరాల గురించి తనకు తెలియదని, అతడితో సంబంధం ఉన్న ఏ మహిళపైనా తాను లైంగిక దుర్వ్యవహారానికి పాల్పడలేదని ట్రంప్ గతంలో పలుమార్లు ఖండించారు.
ఆధారాలు దాచేస్తున్నారా?
ఎప్స్టీన్ కేసులో ట్రంప్కు సంబంధించిన అంశాలను ప్రజలకు తెలియకుండా చేసేందుకు న్యాయశాఖ అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారని డెమోక్రాట్లు ఆరోపించారు. ఎప్స్టీన్ కేసులో బాధితుల వాంగ్మూలాలు, ఈ-మెయిళ్లు, డిపాజిషన్ పత్రాలు, ట్రంప్ గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు, ఆయన సంతకాలు, డ్రాయింగ్లను నివేదికలో ప్రస్తావించారు. ఎప్స్టీన్ నేరాల గురించి తనకు ఉన్న అవగాహనపై ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు, పత్రాల్లోని సమాచారానికి మధ్య వ్యత్యాసాలున్నాయని పేర్కొన్నారు. బాధితులకు న్యాయం జరగాలంటే పూర్తి కేసు పత్రాలను చట్టప్రకారం కాంగ్రెస్కు అందించాలని, రాష్ట్రాలు, విదేశాల్లోని దర్యాప్తు సంస్థలకు అవసరమైన ఆధారాలు అందుబాటులో ఉంచాలని డెమోక్రాట్లు కోరారు.
అటార్నీ జనరల్పైనా తీవ్ర ఆరోపణలు
అటార్నీ జనరల్ టాడ్ బ్లాంచ్ వ్యవహారశైలిపైనా నివేదిక ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. ఎప్స్టీన్ సహచరి గిస్లేన్ మాక్స్వెల్తో బ్లాంచ్ సమావేశం కావడం సాక్షులను ప్రభావితం చేయడం, అధికారిక విచారణకు ఆటంకం కలిగించడం వంటి అంశాలకు దారితీసి ఉండవచ్చని ఆరోపించింది. ఒక నిర్దిష్ట బాధితురాలి గురించి మాట్లాడవద్దని బ్లాంచ్ సూచించినట్లు నివేదిక పేర్కొంది. ఆ మహిళ వాంగ్మూలం ట్రంప్కు ఇబ్బంది కలిగించే అవకాశం ఉందని డెమోక్రాట్లు అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, ఇవన్నీ నివేదికలో చేసిన ఆరోపణలే తప్ప, నేరం నిరూపణ జరగలేదు.
ఆరోపణలను తోసిపుచ్చిన న్యాయశాఖ
డెమోక్రాట్ల నివేదికను అమెరికా న్యాయశాఖ ప్రతినిధి తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేందుకు చేసిన ప్రయత్నంగా అభివర్ణించారు. ఎప్స్టీన్ కేసుకు సంబంధించిన దాదాపు 30 లక్షల పత్రాలను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచామని, కాంగ్రెస్ సభ్యులకు ఎలాంటి మార్పులు చేయని పత్రాలను పరిశీలించే అవకాశాన్ని కూడా కల్పించామని తెలిపారు. దశాబ్దాలుగా సాగిన ఎఫ్బీఐ దర్యాప్తుల్లో ఈ ఆరోపణలను అప్పట్లోనే పరిశీలించారని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న దర్యాప్తుల వివరాలపై మాట్లాడలేమని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు, ఎప్స్టీన్ కేసులో పూర్తి సమాచారాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావాలని, స్వతంత్ర విచారణ జరపాలని డెమోక్రాట్లు తమ డిమాండ్ను పునరుద్ఘాటించారు.
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