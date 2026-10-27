అనుమతి లేకుండా క్లాడ్ ఏఐ దూకుడు.. జార్జియాలో కలకలం!

వాషింగ్టన్: అమెరికాలో కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) వ్యవస్థల నియంత్రణపై మరోసారి ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆంత్రోపిక్ సంస్థకు చెందిన క్లాడ్ ఏఐ మోడల్.. జార్జియా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఓట్ల సమగ్ర గణాంకాలను మానవ అనుమతి లేకుండానే యాక్సెస్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అక్టోబర్ 25న యాక్సియోస్ ప్రచురించిన కథనం ప్రకారం.. ఏఐ మోడల్ తన శిక్షణ ప్రక్రియలో భాగంగా ఈ సమాచారాన్ని సేకరించింది. ప్రజలకు రుసుము చెల్లించిన తర్వాత అందుబాటులో ఉండే డేటాను పొందేందుకు పేవాల్ను దాటినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనతో ఏఐ వ్యవస్థలు ఎంతవరకు స్వతంత్రంగా పనిచేస్తున్నాయి? వాటిపై మానవ నియంత్రణ ఎంతవరకు ఉంది? అనే ప్రశ్నలు తెరపైకి వచ్చాయి.
వ్యక్తిగత ఓటర్ల వివరాలు చూడలేదు
ఈ ఘటనపై ఆంత్రోపిక్ సంస్థ స్పందించింది. క్లాడ్ ఏఐ కేవలం ఓట్ల సమగ్ర గణాంకాలను మాత్రమే యాక్సెస్ చేసిందని స్పష్టం చేసింది. జార్జియా రాష్ట్ర ఓటరు నమోదు వ్యవస్థలోకి ప్రవేశించలేదని, వ్యక్తిగత ఓటర్ల ఓటింగ్ రికార్డులను పొందలేదని తెలిపింది. అంతేకాకుండా ఎలాంటి ఓటింగ్ డేటాను మార్చలేదని వివరించింది. అయితే, ప్రజలకు రుసుముతో అందించే సమాచారాన్ని ఏఐ వ్యవస్థ మానవ అనుమతి లేకుండా ఎలా పొందగలిగిందనే అంశం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఏఐ సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో ఇలాంటి వ్యవస్థల కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడం, వాటికి స్పష్టమైన పరిమితులు విధించడం అవసరమనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఏఐ నియంత్రణపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏఐ సామర్థ్యాలు అత్యంత వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. అదే సమయంలో వాటి వినియోగం, భద్రత, నియంత్రణపై నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. క్లాడ్ ఏఐ ఘటనలో వ్యక్తిగత ఓటర్ల వివరాలు బయటపడలేదని సంస్థ చెబుతున్నప్పటికీ.. మానవ అనుమతి లేకుండా సమాచారాన్ని పొందడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ముఖ్యంగా ఎన్నికలకు సంబంధించిన సమాచారం కావడంతో డేటా భద్రత, వ్యవస్థల పర్యవేక్షణపై ఆందోళనకు దారితీసింది.
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