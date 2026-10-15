 క్లాడ్‌ఏఐలో అమెరికా ఓటింగ్‌ సమాచారం | Anthropic Integrates Official US Voting Data into Claude AI | Sakshi
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క్లాడ్‌ఏఐలో అమెరికా ఓటింగ్‌ సమాచారం

Oct 15 2026 12:30 PM | Updated on Oct 15 2026 12:30 PM

Anthropic Integrates Official US Voting Data into Claude AI

నవంబర్‌లో రాబోయే అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రముఖ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ ఆంత్రోపిక్ తన ‘క్లాడ్’ ఏఐ చాట్‌బోట్‌లో కీలక అప్‌డేట్ ప్రకటించింది. వినియోగదారులకు మరింత విశ్వసనీయమైన, అధికారిక సమాచారాన్ని అందించే లక్ష్యంతో నాన్‌ఫ్రాఫిట్ సంస్థ ‘డెమోక్రసీ వర్క్స్’ సేకరించిన అధికారిక ఓటింగ్ డేటాను క్లాడ్‌లో అనుసంధానించనున్నట్లు వెల్లడించింది.

ప్రస్తుతం అమెరికాలో రాజకీయాలు, ప్రజా విధానాలు, సామాజిక అంశాలకు సంబంధించిన సంభాషణలు క్లాడ్ వినియోగంలో దాదాపు 5.75% వరకు ఉంటున్నాయని ఆంత్రోపిక్ తన తాజా అధ్యయనంలో స్పష్టం చేసింది. ఇందులో ఎన్నికలకు సంబంధించిన క్వెరీలు సుమారు 0.51% ఉండగా ఎవరికి ఓటు వేయాలనే సిఫార్సులను కోరే వారు కేవలం 0.01% మాత్రమే ఉన్నట్లు సంస్థ పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల సమయంలో తప్పుడు సమాచారం ప్రబలకుండా ఉండేందుకు ఈ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.

ప్రత్యేకతలు ఇవే..

  • ఇకపై అమెరికాలో వినియోగదారులు ఎక్కడ ఓటు వేయాలి, పోలింగ్ కేంద్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఎలాంటి గుర్తింపు కార్డులు తీసుకెళ్లాలి వంటి ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు క్లాడ్ నేరుగా 'డెమోక్రసీ వర్క్స్' డేటా బేస్ ఆధారంగా రాష్ట్రాలవారీగా కచ్చితమైన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

  • పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత ఓట్ల లెక్కింపు రోజున, తదనంతరం వచ్చే రోజుల్లో తాజా అధికారిక ఓట్ల లెక్కింపు సరళిని, ఫలితాలను చాట్‌బోట్ ద్వారానే వినియోగదారులకు ప్రత్యక్షంగా చూపించనున్నారు.

  • నకిలీ సోషల్ మీడియా ప్రొఫైళ్లు సృష్టించడం, తప్పుడు వార్తలను వ్యాప్తి చేయడం, ఓటర్లను తప్పుదోవ పట్టించేలా ఏఐని దుర్వినియోగం చేయడాన్ని నిరోధించడానికి ఆంత్రోపిక్ కఠినమైన మార్గదర్శకాలను అమలు చేస్తోంది. నిబంధనలను ఉల్లంఘించే అకౌంట్లను తక్షణమే తొలగిస్తామని హెచ్చరించింది.

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