 థీమ్ పార్క్‌లో ప్రమాదం.. రోలర్ కోస్టర్ రైడ్‌లో ఒకరు మృతి! | Six Flags Over Georgia Roller Coaster Accident Kills One And Injures Several At Goliath Ride, Check Details Inside | Sakshi
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థీమ్ పార్క్‌లో ప్రమాదం.. రోలర్ కోస్టర్ రైడ్‌లో ఒకరు మృతి!

Oct 13 2026 12:26 PM | Updated on Oct 13 2026 12:36 PM

One dead several injured in Goliath roller coaster incident

జార్జియా: అమెరికాలోని జార్జియా రాష్ట్రంలో గల ప్రముఖ వినోద కేంద్రం ‘సిక్స్ ఫ్లాగ్స్ ఓవర్ జార్జియా’ థీమ్ పార్క్‌లో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పార్క్‌లోని ‘గోలియత్’ రోలర్ కోస్టర్‌పై ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో జరిగిన ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోగా, పలువురు గాయపడ్డారు. అట్లాంటా నగరానికి సుమారు 24 కిలోమీటర్ల (15 మైళ్లు) దూరంలో ఉన్న ఈ పార్క్‌లో జరిగిన ఈ సంఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనం ప్రకారం, రోలర్ కోస్టర్ వేగంగా వెళ్తున్న సమయంలో ఒక వ్యక్తి రైడ్ నుంచి కిందపడి, అక్కడే ఉన్న హాంటెడ్ హౌస్ పైకప్పుపై పడ్డాడు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే గోలియత్ రోలర్ కోస్టర్ మార్గమధ్యంలోనే నిలిచిపోయింది. వెంటనే స్పందించిన రెస్క్యూ సిబ్బంది, అందులో చిక్కుకున్న ఇతర సందర్శకులను మెట్ల మార్గం ద్వారా సురక్షితంగా కిందకు దించారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదని, కాబ్ కౌంటీ పోలీసు విభాగం ఈ ఘటనపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరుపుతోందని అధికారులు తెలిపారు.

ఈ విషాద ఘటనపై సిక్స్ ఫ్లాగ్స్ ఓవర్ జార్జియా యాజమాన్యం తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసింది. మరణించిన వ్యక్తి కుటుంబ సభ్యులకు, ఆప్తులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ, దర్యాప్తు సంస్థలకు పూర్తి సహకారం అందిస్తున్నట్లు ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. స్థానిక మేబుల్‌టన్ నగర మేయర్ మైఖేల్ ఓవెన్స్ మాట్లాడుతూ, నగర ప్రజా భద్రతా విభాగం, పోలీసులు పార్క్ భద్రతా సిబ్బందితో కలిసి సంయుక్తంగా పరిస్థితులను సమీక్షిస్తున్నారని వెల్లడించారు.

2006లో ప్రారంభమైన ఈ ‘గోలియత్’ రోలర్ కోస్టర్ సుమారు 200 అడుగుల (60 మీటర్లు) ఎత్తు, 170 అడుగుల డ్రాప్‌తో పాటు గంటకు 112 కిలోమీటర్ల (70 mph) గరిష్ట వేగంతో నడుస్తుంది. పలు మలుపులతో సాగే ఈ రైడ్‌ను సిక్స్ ఫ్లాగ్స్ తమ థ్రిల్ స్కేల్‌లో 5కి 4 రేటింగ్‌గా వర్గీకరించింది. ఇటీవల కాలంలో వినోద పార్కుల్లో భద్రతా ప్రమాణాలపై అనేక ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ తాజా ప్రమాదం చోటుచేసుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

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