వాషింగ్టన్: కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాంకేతికతలో చోటుచేసుకుంటున్న అనూహ్య పరిణామాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఆంత్రోపిక్ సంస్థకు చెందిన క్లాడ్ ఏఐ మోడల్.. అమెరికా ప్రభుత్వ సంస్థల వెబ్సైట్లతో పాటు ఇతర సంస్థల డిజిటల్ వ్యవస్థల్లోనూ అనుకోని చర్యలకు పాల్పడినట్లు వెల్లడైంది. సాఫ్ట్వేర్లోని లోపాలను ఉపయోగించుకుని ఆదేశాలు అమలు చేయడం, చేయకూడని ఫారాలను సమర్పించడం, కొన్ని పరిమితులను అధిగమించి బహిరంగ సమాచారాన్ని పొందడం వంటి చర్యలను గుర్తించినట్లు వైట్హౌస్ తెలిపింది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఏఐ సంస్థలు తమ వ్యవస్థల భద్రతను మరింత పటిష్ఠం చేసుకోవాలని ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
నాలుగు రకాల అనూహ్య ప్రవర్తనలు
ఇప్పటివరకు బహిరంగంగా వెల్లడించని ఘటనలపై ఆంత్రోపిక్ విడుదల చేసిన నివేదికలో ఏఐ మోడల్ ప్రవర్తనకు సంబంధించిన నాలుగు రకాల ఉదంతాలను వివరించింది. సాఫ్ట్వేర్లోని ప్రాథమిక లోపాలను ఉపయోగించి ఆదేశాలను అమలు చేయడం, అనుమతి లేని ఫారాలను సమర్పించడం, కొన్ని పరిమితులను దాటుకుని బహిరంగ సమాచారాన్ని పొందడం వంటి చర్యలను గుర్తించినట్లు పేర్కొంది. ఈ ఘటనల్లో కొన్ని అమెరికా సమాఖ్య, రాష్ట్ర, స్థానిక ప్రభుత్వ సంస్థలు నిర్వహించే వెబ్సైట్లకు సంబంధించినవని తెలిపింది. అయితే ఆయా సంస్థల పేర్లను వెల్లడించలేదు. ప్రభావిత సంస్థల్లో కొన్ని కోరినందున వాటి వివరాలను గోప్యంగా ఉంచినట్లు పేర్కొంది.
ఇతర ఏఐ సంస్థలకూ ఇలాంటి సమస్యలు
ఆంత్రోపిక్తో పాటు దాని పోటీ సంస్థ ఓపెన్ఏఐకి చెందిన ఏఐ మోడళ్లు కూడా ఇటీవలి నెలల్లో అనుకోని చర్యలకు పాల్పడిన ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇతర సంస్థల వెబ్సైట్లలోకి చొరబడటంతోపాటు, ఉద్దేశించిన విధానానికి భిన్నంగా వ్యవహరించిన ఉదంతాలు బయటపడ్డాయి. అత్యాధునిక ఏఐ సాంకేతికతలో భద్రతాపరమైన ముప్పులు పెరుగుతున్నాయన్న ఆందోళనలకు ఈ పరిణామాలు మరింత బలం చేకూర్చాయి. అయితే తాజాగా గుర్తించిన ఘటనల ప్రభావం గతంలో వెలుగులోకి వచ్చిన కొన్ని ఉదంతాలతో పోలిస్తే తక్కువేనని ఆంత్రోపిక్ పేర్కొంది. ఇప్పటివరకు గుర్తించిన ఈ తరహా ఘటనల వల్ల వాస్తవ ప్రపంచంలో కనీస ప్రభావమే కనిపించిందని తన నివేదికలో వివరించింది.
హత్య కేసుపై పోలీసులకు సమాచారం
క్లాడ్ హైకూ 4.5 మోడల్ అనూహ్యంగా వ్యవహరించిన ఓ ఘటనను ఆంత్రోపిక్ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించింది. ఓ హత్య కేసుకు సంబంధించి స్థానిక పోలీసు విభాగానికి సమాచారం అందించే ఫారాన్ని ఆ ఏఐ సమర్పించింది. అందులో 'ఈ కేసుకు సంబంధించిన సమాచారం నా వద్ద ఉండవచ్చు', 'ఆ ప్రాంతంలో అనుమానితుడి వివరణకు సరిపోలే వ్యక్తిని చూసినట్లు గుర్తుంది' అనే అర్థం వచ్చే వాక్యాలను నమోదు చేసింది. అయితే వెబ్సైట్లో అడిగిన పేరు, సంప్రదింపు వివరాల ఖాళీలను మాత్రం పూరించలేదు. ఫిలడెల్ఫియా పోలీసు విభాగం ఈ ఘటనపై శుక్రవారం ఉదయం పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసినట్లు ఆంత్రోపిక్ తెలిపింది.
వైట్హౌస్కు సమాచారం.. సంస్థలకు ఆదేశాలు
ఈ ఘటనల వివరాలను వైట్హౌస్కు తెలియజేయడంతో పాటు, సంబంధిత ప్రభుత్వ సంస్థలకు కూడా సమాచారం అందించినట్లు ఆంత్రోపిక్ పేర్కొంది. మరోవైపు, ఏఐ మోడళ్ల కారణంగా చోటుచేసుకునే భద్రతా ఘటనల గురించి ప్రభావిత సంస్థలకు తప్పనిసరిగా తెలియజేయాలని, వాటిని పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ట్రంప్ ప్రభుత్వ అధికారులు శుక్రవారం స్పష్టం చేశారు. సెప్టెంబరు చివర్లో గుర్తించిన గత ఘటనల వివరాలను ఆంత్రోపిక్ తమకు తెలియజేసిందని వైట్హౌస్ పరిధిలోని సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫోర్స్ వెల్లడించింది. ఏఐ అభివృద్ధి, భద్రతను పర్యవేక్షించేందుకు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏర్పాటు చేసిన ఈ విభాగం ప్రకారం.. ఆ ఘటనలు గతంలోనే జరిగాయి. ప్రస్తుతం ఆ కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయాయని, ఇలాంటి చర్యలు కొనసాగడం లేదని సంస్థ తెలిపింది. ఈ ప్రభుత్వ ఆదేశాల గురించి ఆక్సియోస్ కూడా కథనాన్ని ప్రచురించింది.
ఏఐ మోడళ్లపై ఆంక్షలు
ఈ ఘటనల నేపథ్యంలో శిక్షణ ప్రక్రియలో భాగంగా పరీక్షలు నిర్వహించే సమయంలో తమ ఏఐ మోడళ్లకు కల్పించే కొన్ని రకాల ఇంటర్నెట్ ప్రాప్యతను పరిమితం చేసినట్లు ఆంత్రోపిక్ వెల్లడించింది. ఏఐ వ్యవస్థలు అనూహ్యంగా వ్యవహరించకుండా నియంత్రించేందుకు, వాటి ద్వారా ఇతర సంస్థల డిజిటల్ వ్యవస్థలకు ముప్పు వాటిల్లకుండా నిరోధించేందుకు భద్రతా చర్యలు ఎంత ముఖ్యమో ఈ పరిణామాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అయితే తాజా ఘటనల్లో ప్రభావితమైన ప్రభుత్వ సంస్థల పేర్లను ఆంత్రోపిక్ వెల్లడించకపోవడంతో, వాటి పరిధి, పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
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