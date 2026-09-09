ముదిరిన అమెరికా–కెనడా వాణిజ్య యుద్ధం.. సుంకాలకు ప్రతిసుంకాలు!

న్యూఢిల్లీ: అమెరికా–కెనడా మధ్య వాణిజ్య పోరు మరింత ముదిరింది. కెనడా నుంచి దిగుమతి అయ్యే మద్యం, మోటార్సైకిళ్లు, పాల ఉత్పత్తులపై నిషేధం విధిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. అలాగే అమెరికా ప్రభుత్వ సంస్థలు కెనడా ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయకుండా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కెనడా అమెరికా వస్తువులపై ప్రతీకార సుంకాలు అమల్లోకి తెచ్చిన నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మంగళవారం (సెప్టెంబర్ 8) ట్రంప్ కెనడా నుంచి దిగుమతి అయ్యే పలు ఉత్పత్తులపై నిషేధాన్ని ప్రకటించారు. ఈ నిషేధం సెప్టెంబర్ 29 నుంచి అమల్లోకి రానుంది.
మరోవైపు కెనడా ఉత్పత్తులను అమెరికా ప్రభుత్వ ప్రధాన కొనుగోలు జాబితా నుంచి తొలగించే ప్రక్రియ వెంటనే ప్రారంభం కానుంది. ఇందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని జనరల్ సర్వీసెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (జీఎస్ఏ), అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి కార్యాలయం (యూఎస్టీఆర్)లను ట్రంప్ ఆదేశించారు. అమెరికా వ్యాపారాలకు కెనడాలో సమాన మార్కెట్ అవకాశాలు కల్పించే వరకు కెనడా ఉత్పత్తులను అమెరికా ప్రభుత్వ సరఫరా జాబితాల్లో చేర్చబోమని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ‘నో రెసిప్రాసిటీ – నో యాక్సెస్’ అనే విధానాన్ని ప్రకటించారు. జీఎస్ఏలోని కొనుగోలు జాబితాల్లో ఏటా 50 బిలియన్ డాలర్లకుపైగా విలువైన లావాదేవీలు ఉంటాయని తెలిపారు.
ఇదిలా ఉండగా, మంగళవారం అర్ధరాత్రి తర్వాత అమెరికా వస్తువులపై కెనడా విధించిన ప్రతీకార సుంకాలు అమల్లోకి వచ్చాయి. గత నెలలో ఇరుదేశాల మధ్య చర్చలు విఫలమైన తర్వాత కెనడా తన ప్రధాన వాణిజ్య భాగస్వామిపై ఆర్థిక చర్యలను మరింత కఠినతరం చేసింది. దాదాపు 20 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన కెనడా దిగుమతులపై అమెరికా 50 శాతం వరకు సుంకాలు విధించింది. దీనికి ప్రతిగా దాదాపు 20 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన అమెరికా ఉత్పత్తులపై కెనడా 15 నుంచి 50 శాతం వరకు సుంకాలు విధించింది. దీంతో 18 నెలలుగా కొనసాగుతున్న ఇరుదేశాల వాణిజ్య వివాదం మరింత తీవ్రరూపం దాల్చింది.
ఇది కూడా చదవండి: త్వరలో మానవాతీత శక్తుల కలకలం