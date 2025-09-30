 పాకిస్థాన్‌లో ఆత్మాహుతి దాడి.. 10మంది దుర్మరణం | tragedy at Quetta in Pakistan Army Headquarters | Sakshi
పాకిస్థాన్‌లో ఆత్మాహుతి దాడి.. 10మంది దుర్మరణం

Sep 30 2025 2:50 PM | Updated on Sep 30 2025 2:55 PM

tragedy at Quetta in Pakistan Army Headquarters

పాకిస్థాన్‌లో జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడిలో పదిమంది మృతి చెందారు. పాక్‌ సైన్యం లక్ష్యంగా జరిగిన ఈ దాడిలో ఆర్మీ వాహనం తునాతునకలైంది.

