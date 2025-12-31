ముగిసిన ఖలీదా జియా అంత్యక్రియలు

బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని ఖలీదా జియా అంత్యక్రియలు ఈ రోజు ( బుధవారం) బంగ్లాదేశ్ రాజధాని ఢాకాలో జరిగాయి. అక్కడి పార్లమెంట్ భవనం వద్ద ప్రత్యేక పార్థనలు చేసిన అనంతరం ఆ దేశ మాజీ అధ్యక్షుడు, ఖలీదా జియా భర్త జియావుల్ రహమన్ సమాధి పక్కనే ఖలీదా పార్థివదేహాన్ని పూడ్చిపెట్టారు. ఈ అంత్యక్రియలకు భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జయశంకర్ హాజరయ్యారు. ఆమెకు ప్రత్యేక నివాళులర్పించారు. ఖలీదా జియా అంతిమాయాత్రతో ఢాకా నగరం జనసంద్రమైంది. ఆమెను చూడడానికి అభిమానులు పెద్దఎత్తున తరలివచ్చారు. వేల సంఖ్యలో ప్రజలు తరలి రావడంతో ఢాకా నగరంలో భద్రత కట్టుదిట్టం చేశారు.