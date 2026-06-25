ఫిలిప్పీన్స్లో జరిగిన ఓ విషాదకర పాఠశాల కాల్పుల ఘటన ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ఘటనలో నిందితుడిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న విద్యార్థి తరచూ ఆడే హింసాత్మక వీడియో గేమ్ను ప్రభుత్వం నిషేధించడంతో వీడియో గేమ్స్ నిజంగానే యువతను హింసాత్మకంగా మారుస్తాయా? అనే ప్రశ్న మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే..
ఫిలిప్పీన్స్లోని టాక్లోబన్ నగరంలోని ఓ హైస్కూల్లో ఇటీవల జరిగిన కాల్పుల ఘటనలో ముగ్గురు విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, పలువురు గాయపడ్డారు. దేశాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిన ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టిన అధికారులు, నిందితుల్లో ఒకరు గోరేబాక్స్(GoreBox) అనే హింసాత్మక వీడియో గేమ్ను తరచూ ఆడేవాడని గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో జాగ్రత్త చర్యగా ఆ గేమ్పై తాత్కాలిక నిషేధం విధిస్తున్నట్లు ఫిలిప్పీన్స్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
GoreBox అనేది ఆయుధాలు, పేలుళ్లు, రక్తపాతం, విధ్వంసక చర్యలతో కూడిన సాండ్బాక్స్ తరహా గేమ్. ఇందులో ఆటగాళ్లు వివిధ రకాల ఆయుధాలను ఉపయోగించి వర్చువల్ ప్రపంచంలో హింసాత్మక చర్యలకు పాల్పడవచ్చు. గేమ్లోని కంటెంట్ కారణంగానే ఇది గతంలో కూడా విమర్శలు ఎదుర్కొంది. అయితే ఈ గేమ్ను ఆడిన వ్యక్తే కాల్పులకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో ప్రభుత్వం మరింత అప్రమత్తమైంది.
అయితే, ఇక్కడే అసలు చర్చ మొదలైంది. గేమ్ ఆడిన వ్యక్తి నేరానికి పాల్పడితే, ఆ నేరానికి గేమ్ను కారణంగా చూపవచ్చా? అనే ప్రశ్నకు నిపుణులు అంత సులభంగా సమాధానం చెప్పడం లేదు. ఇప్పటివరకు దర్యాప్తు అధికారులు కూడా గేమ్ వల్లే కాల్పులు జరిగాయి అని ఎక్కడా ప్రకటించలేదు. కేవలం నిందితుడు ఆ గేమ్ను ఎక్కువగా ఆడేవాడని మాత్రమే వెల్లడించారు.
ఇక విచారణలో మరో కీలక విషయం కూడా బయటకు వచ్చింది. నిందితులిద్దరూ కొంతకాలంగా పాఠశాలలో వేధింపులు, బుల్లీయింగ్ ఎదుర్కొన్నట్లు సమాచారం. అలాగే ఆయుధాలు ఎలా వారి చేతికి చేరాయి? కుటుంబ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి? మానసిక స్థితి ఏమిటి? వంటి అంశాలపై కూడా అధికారులు దృష్టి సారించారు. దీంతో ఈ ఘటన వెనుక కేవలం వీడియో గేమ్ మాత్రమే కాదు, అనేక సామాజిక, మానసిక కారణాలు ఉండొచ్చనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇదే చర్చ కొనసాగుతోంది.
పలు దేశాల్లో బ్యాన్స్..
కాగా.. అమెరికాలో కొలంబైన్, పార్క్లాండ్ వంటి పాఠశాల కాల్పుల ఘటనల తర్వాత వీడియో గేమ్లపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. అయితే అనేక పరిశోధనలు హింసాత్మక గేమ్లు ఆడటం వల్ల కొందరిలో తాత్కాలిక ఆగ్రహం పెరగొచ్చని చెప్పినా, అవే నేరాలకు నేరుగా కారణమవుతాయని నిర్ధారించే స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవని తేల్చాయి. అయినప్పటికీ పలు దేశాలు గేమింగ్పై నియంత్రణలు విధించాయి. చైనాలో మైనర్లకు ఆన్లైన్ గేమింగ్పై కఠిన పరిమితులు అమల్లో ఉన్నాయి. అత్యధిక హింసాత్మక కంటెంట్ ఉన్న గేమ్లపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంటుంది. జర్మనీ, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాల్లో కూడా కొన్ని గేమ్ల విక్రయాలపై వయోపరిమితులు లేదా ఆంక్షలు ఉన్నాయి. దక్షిణ కొరియా కూడా ఒకప్పుడు మైనర్ల గేమింగ్పై పరిమితులు విధించింది.
ప్రపంచవ్యాప్త చర్చ..
ఫిలిప్పీన్స్ ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం GoreBoxపై శాశ్వత నిషేధం కాకుండా తాత్కాలిక ఆంక్షలు మాత్రమే విధించింది. దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాత తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ ఘటన తర్వాత మరో విద్యార్థి కూడా ఇలాంటి దాడికి ప్రేరేపితుడయ్యే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అందుకే పాఠశాల భద్రత, అత్యవసర ప్రతిస్పందన విధానాలపై ప్రభుత్వం పునఃసమీక్ష ప్రారంభించింది. ఫిలిప్పీన్స్ ప్రభుత్వం GoreBoxను బ్లాక్ చేసింది. కానీ దేశాన్ని వెంటాడుతున్న అసలు ప్రశ్న మాత్రం ఇంకా మిగిలే ఉంది.
ఒక 14 ఏళ్ల బాలుడి మొబైల్లో ఉన్న వీడియో గేమ్ ప్రమాదకరమా? లేక అతని చేతిలోకి చేరిన నిజమైన తుపాకీనా? గేమ్ను నిషేధించడం సులభమే. కానీ బుల్లీయింగ్, మానసిక ఒత్తిడి, పిల్లలపై పెరుగుతున్న డిజిటల్ ప్రభావం, ఆయుధాల లభ్యత వంటి సమస్యలకు సమాధానం కనుగొనడం అంత సులభం కాదు. అందుకే టాక్లోబన్ స్కూల్ షూటింగ్ కథ కేవలం ఒక వీడియో గేమ్ కథ కాదు.. ఇది నేటి సమాజం ముందున్న అసౌకర్యమైన ప్రశ్నల కథ. ఫిలిప్పీన్స్లో జరిగిన ఈ విషాదం మాత్రం పాఠశాల భద్రతపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరోసారి తీవ్ర చర్చకు కారణమైంది.