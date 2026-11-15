 ఇరాన్‌కు ఇక చుక్కలే.. నెతన్యాహు హెచ్చరిక! | Netanyahu urges Eisenkot to join unity government | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇరాన్‌కు ఇక చుక్కలే.. నెతన్యాహు హెచ్చరిక!

Nov 15 2026 7:03 AM | Updated on Nov 15 2026 7:09 AM

Netanyahu urges Eisenkot to join unity government

జరూసలేం: ఇరాన్ నుంచి ఎదురవుతున్న అణు ముప్పును శాశ్వతంగా తొలగించేందుకు ఇజ్రాయెల్‌లోని రాజకీయ పార్టీలన్నీ ఒక్కతాటిపైకి రావాలని ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు పిలుపునిచ్చారు. దేశ భద్రతను కాపాడాలంటే విస్తృత స్థాయిలో జాతీయ ఐక్య ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. ఈ మేరకు ప్రతిపక్ష నేత గాడి ఐసెన్‌కోట్‌ను ప్రభుత్వంలో చేరాలని శనివారం మరోమారు కోరారు.

గురువారం ఐసెన్‌కోట్‌తో జరిగిన సమావేశం తర్వాత ఐక్య ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై తనకు మరింత నమ్మకం కలిగిందని నెతన్యాహు తెలిపారు. ఎలాంటి ముందస్తు షరతులు లేకుండా చర్చలకు రావాలని, రాజకీయ విభేదాలను పక్కనపెట్టి దేశ ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కోరారు. ఇజ్రాయెల్‌ను యూదుల దేశంగా గుర్తించే పార్టీలన్నీ ఈ ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములు కావాలని అన్నారు. ఇరాన్ తన అణు కార్యక్రమాన్ని మళ్లీ పునరుద్ధరించేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని నెతన్యాహు ఆరోపించారు. యురేనియం శుద్ధి ప్రక్రియను తిరిగి ప్రారంభించి, అణ్వాయుధాల తయారీని వేగవంతం చేస్తే ఇజ్రాయెల్ ఉనికికే ముప్పు ఏర్పడుతుందని హెచ్చరించారు.

గతంలో ఆపరేషన్ రైజింగ్ లయన్, ఆపరేషన్ రోరింగ్ లయన్ ద్వారా తక్షణ ప్రమాదాన్ని దూరం చేశామని నెతన్యాహు పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులోనూ ఇలాంటి ముప్పులు ఎదురుకాకుండా అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఇరాన్ నుంచి ఎదురయ్యే ప్రమాదాన్ని పూర్తిగా తొలగించడమే లక్ష్యమని ప్రకటించారు. ఐసెన్‌కోట్ ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్న ప్రత్యామ్నాయ ప్రభుత్వాన్ని నెతన్యాహు విమర్శించారు. అది బలహీనమైన, ప్రమాదకరమైన ప్రభుత్వంగా మారుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. అరబ్ పార్టీలపై ఆధారపడే పరిమిత కూటమి ఇరాన్ ముప్పును ఎదుర్కోలేదని ఆరోపించారు. ఆ పార్టీలపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి.

జాతీయ ఐక్యతా ప్రభుత్వంలో సైనిక నియామకాల అంశానికి కూడా పరిష్కారం కనుగొనాలని నెతన్యాహు అన్నారు. అల్ట్రా ఆర్థడాక్స్ వర్గాల ప్రతినిధులతో చర్చించి ఈ సమస్యను పరిష్కరించవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. దేశంలో నెలకొన్న రాజకీయ విభేదాలకు ముగింపు పలికి, ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఐక్య ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. 

ఇదీ చదవండి: ఇరాన్‌ ప్రతీకారం.. అమెరికా కీలక రాడార్ ధ్వంసం!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఇట్లు అర్జున’ సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

సుడిగాలి సుధీర్‌ ‘గోట్‌’ సక్సెస్‌ మీట్‌( ఫొటోలు)
photo 3

‘ఆకాశంలో ఒక తార’ మూవీ నటి సాత్విక వీరవల్లి (ఫోటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న లావణ్య త్రిపాఠి (ఫోటోలు)
photo 5

మహేశ్ బాబు ఫ్యామిలీలో పెళ్లి సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Gunda Lakshmi Devi First Reaction 1
Video_icon

శ్రీకాకుళం YSRCP మేయర్ అభ్యర్థిగా ప్రకటించిన తరువాత.. ఫస్ట్ రియాక్షన్
YS Jagan Expresses Shock Over Veteran Actor Giribabu Demise 2
Video_icon

ప్రముఖ సినీ నటుడు గిరిబాబు మృతిపై YS జగన్ దిగ్భ్రాంతి
Botsa Satyanarayana MASS SPEECH 3
Video_icon

సాఫ్ట్‌గా కనిపిస్తా కానీ .. మాస్ చూపిస్తా! ఒక్కొక్కడికి చుక్కలు చూపిస్తా...!

EPFO Minimum Pension May Increase to ₹3,000 4
Video_icon

పెన్షన్ ₹3,000కు పెంపు?
Pinnelli Ramakrishna Reddy Mass Warning To Janasena Activist 5
Video_icon

మీ బలుపు దించే బాధ్యత మాది...! అందరి కథ తెలుస్తా...
Advertisement
 