 జీ 7 సదస్సులో మోదీ, ట్రంప్‌ షేక్‌హ్యాండ్‌.. ఇద్దరి భేటీకి డేట్‌ ఫిక్స్‌ | Narendra Modi and US President Donald Trump shook hands at the G7 Summit | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జీ 7 సదస్సులో మోదీ, ట్రంప్‌ షేక్‌హ్యాండ్‌.. ఇద్దరి భేటీకి డేట్‌ ఫిక్స్‌

Jun 16 2026 7:03 PM | Updated on Jun 16 2026 7:36 PM

Narendra Modi and US President Donald Trump shook hands at the G7 Summit

పారిస్‌: ఫ్రాన్స్‌లోని ఎవియన్‌లో జరుగుతున్న జీ 7 సదస్సులో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు. మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ పరస్పరం కరచాలనం చేసుకున్నారు. గత 16 నెలల తర్వాత ఇద్దరూ బహిరంగంగా కలుసుకున్న తొలి సందర్భం ఇదే.

ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మాక్రాన్‌ ఆతిథ్యం ఇచ్చిన ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ప్రపంచ నాయకులు హాజరయ్యారు. కీలక అంతర్జాతీయ అంశాలపై చర్చలు ప్రారంభం కావడానికి ముందు మాక్రోన్ సమావేశ వేదిక వద్ద ప్రధాని మోదీకి స్వాగతం పలికారు. కాగా, బుధవారం (జూన్‌ 17)న మోదీ, ట్రంప్‌ భేటీ కానున్నారు. 

జీ7 సదస్సుకు ప్రపంచ దేశాల నాయకులు హాజరయ్యారు. అమెరికా కుదుర్చుకున్న ఇరాన్ ఒప్పందంపై నేతల మధ్య బహిరంగంగా, స్పష్టమైన చర్చలు జరిగినట్లు సోర్సెస్‌ తెలిపాయి. ట్రంప్, ముగ్గురు అరబ్ దేశాల నాయకులతో పాటు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌ స్కీతో కూడా సమావేశం కానున్నారు.

ఇరాన్‌తో కుదిరిన ఒప్పందం పూర్తి వివరాలను మరో 2 రోజుల్లో బహిరంగంగా విడుదల చేస్తానని ట్రంప్ తెలిపారు. అవసరమైతే ఆ పత్రాన్ని కెమెరాల ముందే చదివి వినిపిస్తానని కూడా వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే ఆ ఒప్పందాన్ని పరిశీలన కోసం అమెరికా కాంగ్రెస్‌కు పంపుతానని చెప్పారు. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమానికి సంబంధించిన క్లిష్టమైన అంశాల పరిష్కారానికి జరగనున్న తదుపరి దశ చర్చలు మరింత సులభంగా ఉంటాయని ట్రంప్ గతంలో పేర్కొన్నారు.

 

 

 #WATCH | Prime Minister Narendra Modi and other G7 world leaders stand together for a group photo at the G7 Summit, in Evian, France.

(Video: DD News) pic.twitter.com/MI5YiAys44

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బర్త్ డే స్పెషల్.. లంగా ఓణీలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్యామిలీతో కలిసి ప్రణీత మాల్దీవులు ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

హీరో అజిత్ ఫ్యామిలీని చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 4

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో మలయాళ బ్యూటీ ఐశ్వర్య లక్ష్మి అందాలు.. ఫోటోలు
photo 5

‘మా ఇంటి బంగారం’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌లో మెరిసిన శ్రీముఖి (ఫోటోలు)

Video

View all
1
Video_icon

వైభవ్ తప్పు లేదు వల్లే రెచ్చగొట్టారు : Tilak Varma
Madabhushi Sridhar Speech about Citizenship In India 2
Video_icon

మనం మనుషులమా! బొద్దింకలమా! ఇండియా మీద వీళ్లకు హక్కు లేదా..
I Will Stand With You YS Jagan AssuresTo AP Aqua Farmers 3
Video_icon

రూపాయిన్నరకే .. మాటిస్తున్నాను ఆక్వా రైతులకు వైఎస్ జగన్ భరోసా
Uddhav Thackeray Vs Shinde Maharastra Politics 4
Video_icon

చక్రం తిప్పిన షిండే శివసేన నుంచి 20 మంది సభ్యులు జంప్
Sakshi Podcast : The Key Reasons Behind Ban Of Telegram Applications 5
Video_icon

టెలిగ్రామ్ బ్యాన్.! అసలు కారణం ఇదేనా.!
Advertisement
 