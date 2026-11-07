 పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులు.. మేఘన్‌ మెర్కెల్‌ తండ్రి అరెస్టు | Meghan Markle father arrested in Florida | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులు.. మేఘన్‌ మెర్కెల్‌ తండ్రి అరెస్టు

Nov 7 2026 6:39 AM | Updated on Nov 7 2026 6:39 AM

Meghan Markle father arrested in Florida

లండన్‌: బ్రిటన్‌ యువరాజు హ్యారీ భార్య మేఘన్‌ మెర్కెల్‌ తండ్రి థామస్‌ మెర్కెల్‌ను పోలీసులు శుక్రవారం అరెస్టు చేశారు. పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ అరెస్టు జరిగినట్లు సమాచారం. తన తండ్రి గతంలో నివసించిన ఇంట్లో పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన ఫొటోలు దొరికినట్లు ఆరోపణలు రావడం పట్ల తాను తీవ్ర మనోవేదనకు గురైనట్లు మేఘన్‌ మెర్కెల్‌ ఇటీవల పేర్కొన్నారు. 

అంతేకాకుండా, ఆయనకు సంబంధించిన ఆరోపణలు ఉన్న ఒక లేఖను 2018లో లండన్‌ పోలీసులకు పంపినట్లు ఆమె వెల్లడించారు. అమెరికా పౌరురాలైన మేఘన్‌ 2018లో ప్రిన్స్‌ హ్యారీని వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి ప్రిన్స్‌ ఆర్చీ, ప్రిన్సెస్‌ లిలిబెట్‌ అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఆమె తన తండ్రికి చాలా ఏళ్ల్ల క్రితమే దూరమయ్యారు. తన పిల్లలను కాపాడుకోవడానికే తాను అతడికి దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నానని ఒక సందర్భంలో చెప్పారు.  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మనీష్‌ మల్హోత్రా ‘ప్రీ దివాలీ సెలబ్రేషన్స్‌’...మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీనటి ప్రగ్యా జైశ్వాల్ (ఫోటోలు)
photo 3

శ్రేయ–ఉజ్వల్‌లకు వైఎస్‌ జగన్‌ దంపతుల ఆశీస్సులు (ఫోటోలు)
photo 4

దివాళీ పార్టీలో మిల్క్‌ బ్యూటీ తమన్నా (ఫోటోలు)
photo 5

'రామాయణ'లో అందమైన శూర్పనఖ (ఫొటోలు)

Video

View all
Byreddy Siddharth Reddy House Arrest At Kurnool 1
Video_icon

బైరెడ్డి సిద్ధార్థ్ రెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
YS Jagan Attended The Wedding Ceremony Of YS Anil Reddys Daughter 2
Video_icon

YS అనిల్ రెడ్డి కుమార్తె వివాహ వేడుకకు హాజరైన YS జగన్ దంపతులు
Ramayana Movie Shaking Up The Box Office 3
Video_icon

బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తున్న రామాయణం..
Cyclone Effect Heavy Rain Alert To Andhra Pradesh 4
Video_icon

బిగ్ అలర్ట్.. 11న మరో తీవ్ర తుఫాన్..?
Elon Musk Loses Rs 39 lakh crore in Just 2 Days 5
Video_icon

ఎలాన్ మస్క్ కు భారీ షాక్.. రెండు రోజుల్లో రూ.39 లక్షల కోట్ల నష్టం!
Advertisement
 