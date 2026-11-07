పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులు.. మేఘన్‌ మెర్కెల్‌ తండ్రి అరెస్టు

లండన్: బ్రిటన్ యువరాజు హ్యారీ భార్య మేఘన్ మెర్కెల్ తండ్రి థామస్ మెర్కెల్ను పోలీసులు శుక్రవారం అరెస్టు చేశారు. పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ అరెస్టు జరిగినట్లు సమాచారం. తన తండ్రి గతంలో నివసించిన ఇంట్లో పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన ఫొటోలు దొరికినట్లు ఆరోపణలు రావడం పట్ల తాను తీవ్ర మనోవేదనకు గురైనట్లు మేఘన్ మెర్కెల్ ఇటీవల పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా, ఆయనకు సంబంధించిన ఆరోపణలు ఉన్న ఒక లేఖను 2018లో లండన్ పోలీసులకు పంపినట్లు ఆమె వెల్లడించారు. అమెరికా పౌరురాలైన మేఘన్ 2018లో ప్రిన్స్ హ్యారీని వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి ప్రిన్స్ ఆర్చీ, ప్రిన్సెస్ లిలిబెట్ అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఆమె తన తండ్రికి చాలా ఏళ్ల్ల క్రితమే దూరమయ్యారు. తన పిల్లలను కాపాడుకోవడానికే తాను అతడికి దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నానని ఒక సందర్భంలో చెప్పారు.