ట్రంప్‌, నెతన్యాహులపై ఇరాన్‌ ఫత్వా.. ప్రపంచవ్యాప్త పిలుపు

టెహ్రాన్: ఇరాన్‌లోని అణుకేంద్రాలపై ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికా దాడుల దరిమిలా ఆ దేశాలపై ఇరాన్‌ గుర్రుగా ఉంది. ఈ నేపధ్యంలో తాజాగా ఇరాన్‌కు చెందిన షియా మత పెద్ద గ్రాండ్ అయతోల్లా నాసర్ మకరెం షిరాజీ... అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహులపై ‘ఫత్వా’ జారీచేశారు. వారిని దేవుని శత్రువులుగా అభివర్ణించారు. ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ నాయకత్వంపై బెదిరింపులకు దిగుతున్న అమెరికన్, ఇజ్రాయెల్ నేతల సామ్రాజ్యాలను కూలదోయాలని మకరెం షిరాజీ ఒక ఉత్తర్వులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ముస్లింలకు పిలుపునిచ్చారు.



